جمعية الشعرى: عيد الفطر في الجزائر سيكون يوم الجمعة

قالت جمعية الشعرى لعلم الفلك في بيان لها، اليوم الاثنين، إن أول أيام عيد الفطر سيكون الجمعة 15 جوان.

وقال الجمعية إنه “بناءا على الحسابات الفلكية، سيتم اقتران (ولادة) هلال شوّال يوم الأربعاء 13 جوان أي اليوم قبل يوم 29 رمضان، على الساعة 20:43 ليلا بالتوقيت المحلي. إن المدة الطويلة بين لحظة الولادة ووقت تحري الهلال بالعين المجردة في مساء يوم الخميس، ستجعل رؤيته ممكنة وبيسر. فمثلا سيغرب القمر في تلك الليلة 46د بعد غروب الشمس بالجزائر العاصمة”.

وأضافت الجمعية “من المفروض أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 15 جوان على بركة الله. إن هذا الشأن هو شأن كل الدول الإفريقية والعربية”.

كما تؤكد الجمعية أن الجدل الذي ينشب كل سنة تقريبا بشان رؤية الهلال يرجع في معظم الأحيان إلى مزاعم رؤية هلال بالعين المجردة في حين أن المعايير الفلكية تنص باستحالة الرؤية.

لتؤكد أن “نهاية الشهر الفضيل مثلما كان بدايته سيكون بدون جدل نظرا لكبر هلال شوال ومكثه المعتبر فوق الأفق الغربي، مما يجعلنا نتوقع طبيعيا إعلان عيد الفطر يوم الجمعة 15 جوان 2018 بالجزائر والدول الإفريقية والعربية”.

وتؤكد جمعية الشعرى لعلم الفلك أن الجهة الوحيدة التي لها شرعية إعلان بداية رمضان هي اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية.