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إضافة إلى جلب المحجوزات إلى محكمة سيدي أمحمد

قوات الدرك تتلف الـ 7 قناطير من الكوكايين المحجوزة في الحراش

  11 جوان 2018 - 19:13   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الحدث
قوات الدرك تتلف الـ 7 قناطير من الكوكايين المحجوزة في الحراش

قامت فرق الدرك الخاصة، أمس، بنقل الـ 7 قناطير من الكوكايين، التي كانت محجوزة بوزارة الدفاع الوطني، مباشرة إلى منطقة الحراش من أجل إتلافها، بعد أن تم جلبها، مساء أول أمس، إلى مقر هيئة محكمة سيدي أمحمد لإعادة وزنها من قبل السلطات القضائية المختصة - حسب ما أوردته مصادر موثوقة للمحور اليومي.

 

 

علمت المحور اليومي من مصادر موثوقة، أن مصالح الدرك الوطني الخاصة، قامت أمس بنقل الـ 7 قناطير من المخدرات التي كانت محجوزة بوزارة الدفاع الوطني إلى منطقة الحراش من أجل إتلافها، بعد أن تم جلبها أول أمس إلى مقر محكمة سيدي أمحمد على الساعة الواحدة زوالا لإعادة وزنها وسط تعزيزات أمنية مشددة، الأخيرة كانت محملة على متن شاحنة خاصة بالدرك الوطني التي كانت مركونة أمام المدخل الثاني للمحكمة، وموضوعة في صناديق مخصصة داخل أكياس بلاستيكية شفافة، فيما كانت عناصر الدرك تنتظر الضوء الأخضر من أجل إدخال المخدرات إلى المحكمة. وحسب نفس المصدر الذي أورد الخبر، فقد قامت عناصر الدرك الوطني بإحضار المحجوزات المتعلقة بقضية الكوكايين إلى محكمة سيدي أمحمد المتمثلة في مبالغ مالية، فيما أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد تأجيل الاستماع للمرة الثانية للمتهمين المتورطين في القضية والبالغ عددهم ستة أشخاص من بينهم المدعو خالد البوشي وأشقائه، بعد أمر صدر منذ يومين بإيداعهم رهن الحبس المؤقت عن جناية تبييض الأموال، نقل وشحن وتصدير المخدرات وسط إقليم حدودي، تكوين جماعة أشرار، في انتظار ما سيكشفه التحقيق مع المتهمين في القضية خلال الأيام المقبلة.

إيمان فوري

 
 

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