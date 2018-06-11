أشاد بالتقدم الذي عرفته الأزمة الليبية

البرلمان المصري يشدد على التنسيق مع الجزائر لحماية الأمن القومي

شددت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري على التنسيق المستمر مع الجزائر لصد المخاطر المشتركة، ولاسيما القادمة من ليبيا، وهي خطوة كانت ضرورية لحماية الأمن القومي المصري، إضافة إلى ضرورة كسر الجمود، وإزالة أي سوء فهم بين مصر والـ5 دول المغاربية الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا.

أكد رئيس اللجنة اللواء سعد الجمال، خلال كلمته بالاجتماع، أن دول المغرب العربي تمثل جزءا مهما في الروابط العربية الأفريقية ولها دورها الرئيسي والأساسي في التقريب بين المصالح والأهداف العربية والأفريقية معا، مشيرا إلى أن الجهود المنفردة التي تقوم بها مصر للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية فإن هناك جهدا مشتركا في إطار دول الجوار يضم إلى جانب مصر كل من تونس والجزائر. وشددت اللجنة في توصياتها على التنسيق المستمر مع الجزائر لصد المخاطر المشتركة ولاسيما القادمة من ليبيا، وهي خطوة كانت ضرورية لحماية الأمن القومي المصري، مطالبة بدعم الجهود المشتركة المبذولة من مصر والجزائر وتونس في حل الأزمة الليبية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية قيام علاقات قوية وراسخة بين مصر ودول المغرب العربي على أسس جديدة تمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة التي يتقاسمانها وتطوير التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وأكدت اللجنة على أهمية القوى الناعمة في توطيد العلاقات المصرية المغاربية في المجالات الثقافية وغيرها، داعية إلى أهمية زيادة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وغيرها وزيادة الاستثمارات في إطار اللجان العليا المشكلة وتفعيل كافة الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم المبرمة. وأضاف، خلال اجتماع اللجنة، أمس، أنه رغم التعقيدات التي تحيط بالأزمة الليبية على مدار السنوات ما بين خلافات سياسية على السلطة، وإرهاب متفشي في ربوع الدولة، إلى ميليشيات مسلحة في بعض المناطق، إلا أنه مؤخرا حدثت بعض التطورات الإيجابية التي قد تساهم في حلحلة الأزمة وصولا للحل السياسي في ليبيا والقضاء على الإرهاب، وذكر أن تلك التطورات تمثلت في ثلاثة مستجدات رئيسية أولها المؤتمر الدولي بباريس بناء على مبادرة فرنسية جمع كل أطراف الأزمة وصدر عنه بيان ختامي متضمن خطوات الحل السياسي، وثانيها معركة درنة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي باعتبارها أهم معاقل التنظيمات المتطرفة وبؤرة الإرهاب وما تحقق فيها من نجاحات في الأرض، أما التطور الثالث فيتمثل في البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا والذي أكد على تأييده لخطة عمل الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي، والاستعداد الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية في البلاد.