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أمن بومرداس يسطر مخططا أمنيا تحسبا لعيد الفطر

  12 جوان 2018 - 12:00   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الحدث
أمن بومرداس يسطر مخططا أمنيا تحسبا لعيد الفطر

سطر أمن ولاية بومرداس خطة أمنية محكمة، تحسبا لمناسبة عيد الفطر المبارك، تهدف هذه العملية لضمان الأمن والسكينة للمواطن عبر كامل تراب الولاية، حيث اتخذت مصالح الأمن جميع التدابير والإجراءات اللازمة لذلك بتكريس طاقاتها المادية و البشرية  لإفشال أي عمل إجرامي من شأنه المساس بأمن المواطن وسلامته ويعكر من أجواء فرحته في هذه المناسبة البهيجة وهذا عن طريق تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لعناصر الشرطة  في الأماكن التي تعرف إقبالا كبيرا يومي العيد كالمساجد و المستشفيات والمراكز التجارية والمتنزهات ومحطات النقل البري ومحطات القطار، مع فرض مراقبة أمنية صارمة خاصة في مداخل ومخارج المدينة لمكافحة كل أشكال الجريمة الحضرية، أما من ناحية تسهيل حركة المرور فقد اتخذت مصالح أمن الولاية جميع الاحتياطات للحد من الاكتظاظ المروري لاسيما في النقاط السوداء التي تعرف ازدحاما في مثل هذه المناسبات، هذا إلى جانب تسطير برنامج يتضمن زيارات لفائدة المرضى المتواجدين بمستشفيات الولاية خلال صبيحة يوم عيد الفطر المبارك.

 

منيرة ابتسام طوبالي

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