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الجيش حجز كميات من المخدرات بمناطق مختلفة من الوطن

كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين في بجاية

  12 جوان 2018 - 18:55   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الحدث
كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين في بجاية

في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة آيت يوسف، بلدية القصر الواقعة جنوب - غرب بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، مخبأ للإرهابيين يحوي أغراض مختلفة.

 

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، مركبة رباعية الدفع و04 دراجات نارية ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني 03 تجار مخدرات بحوزتهم 419 قرصا مهلوسا بعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 جوان 2018 بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة، مركبتين رباعيتي الدفع و40 ألف علبة سجائر من مختلف العلامات الأجنبية، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية 88 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة، شخصين بحوزتهما بندقيتي صيد وكمية من الذخيرة، في حين تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.

للإشارة، تكشف الحصيلة الأمنية التي حققها عناصر الجيش الوطني الشعبي، خلال الأيام الأخيرة، عن مدى تضييق مفارزه عبر الوطن للخناق على الإرهابيين وخلايا الدعم والإسناد للقضاء على بقايا المجموعات الإرهابية ودك معاقلها التقليدية، وكذا إجهاض محاولات تدعيمهم بالأموال والمؤونة، حيث تؤكد بيانات وزارة الدفاع الوطني أن مصالح الأمن تعمل لضمان رمضان آمن للجزائريين دون تسجيل أي هجمات إرهابية.

أسامة سبع

 

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