اتهام السعودية والإمارات بالتخطيط له

تونس تعيش على وقع أخبار عن مخطط للانقلاب على قايد السبسي

تعيش الساحة السياسية والإعلامية التونسية على تفاصيل مسرّبة بطريقة أو بأخرى لمخطّط يهدف إلى الإنقلاب على ثورة الشعب والإنتقال الديمقراطي الوحيد، الذي نجح إلى حدّ الآن في تكريس معالم ديمقراطية فريدة من نوعها في الوطن العربي - على حدّ وصف المراقبين من الداخل ومن كلّ أنحاء العالم.

كشف المغرد الشهير المدعو مجتهد عن مخطط انقلابي جديد تحيكه السعودية والإمارات في تونس للإطاحة بالرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك بعد زيارة وزير الداخلية التونسي لطفي براهم الأخيرة للسعودية، والتي أثارت جدلا واسعا حول طبيعة هذه الزيارة وسببها.

وقبل ثلاثة أيام،أثارت زيارة براهم المفاجأة للسعودية جدلا كبيرا وشكوك واسعة، خاصة بعد لقائه الملك سلمان رغم أن البروتوكول يقتضي أن تكون الزيارة على مستوى وزراء الداخلية، لكن زيارة وزير داخلية تونس التي تطورت للقاء ولي العهد ثم لقاء الملك أثارت الشكوك.

ولفت مجتهد في سلسلة تغريدات له إلى مخطط سعودي إماراتي يهدف للإطاحة بالرئيس التونسي الحالي وإعادة نظام المخلوع زين العابدين بن علي المقيم في المملكة منذ الإطاحة به، وأن هذا كان السبب الخفي وراء زيارة براهم الذي التقى بن علي سرا.