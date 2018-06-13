بعد محاولات تذليل دورها في ملتقيات سابقة

فرنسا تطلب مساعدة من الجزائر لتنفيذ توصيات مؤتمر ليبيا

طلبت الحكومة الفرنسية من الجزائر المساعدة على تنفيذ توصيات مؤتمر باريس لحل الأزمة الليبية، بعد بوادر انفراط عقد التوافقات الليبية التي تمت في العاصمة الفرنسية، حيث أكد المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا، فريديريك ديسانيو، أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار مواصلة التشاور الوثيق القائم على الثقة بين البلدين حول الملف الليبي.

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قال ديسانيو، في تصريح للصحافيين، عقب لقائه بوزير الخارجية عبد القادر مساهل، في الجزائر، إن النتائج التي أفضت إليها ندوة باريس يجب تجسيدها، وهذا هو رهان العمل الدبلوماسي والسياسي الذي يبقى علينا القيام به مع الفاعلين السياسيين الرئيسيين ومجمل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، وفي مقدمتهم الجزائر وفرنسا وأضاف ذات المتحدث أردت القدوم إلى الجزائر في أقرب وقت من أجل مواصلة التشاور الوثيق القائم على الثقة بين الجزائر وفرنسا حول الملف الليبي، وقد تبادلت مع الوزير مساهل تحليل الوضع في ليبيا غداة ندوة باريس التي عقدت في 29 ماي، والتي أفضت إلى نتائج إيجابية جدًا أشادت بها السلطات الجزائرية، وقال المسؤول الفرنسي إنه أراد من منطلق التبادل والحوار والثقة أن يكون أول تنقل له إلى الجزائر بعد ندوة باريس، والأمر يتعلق بمسار سيستمر، لأننا بحاجة إلى الكثير من العمل من أجل تنفيذ الالتزامات التي اتخذت في الندوة ذاتها. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة اعتراف للسلطات الفرنسية بالدور المحوي للجزائر في حل الأزمة بعد أن حاولت تغييبها في العديد من الاجتماعات المتعلقة بالأزمة الليبية، على غرار عدم دعوتها للمؤتمر الافريقي الأوروبي في باريس أوت الماضي، الذى ركز فيه على الاستقرار في ليبيا وأزمة المهاجرين غير الشرعيين، حيث حضر المؤتمر كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راجوى، إضافة إلى مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، كما حضرها كل من رئيسي النيجر محمد إيسوفو، وتشاد إدريس ديبى ايتنو، المعنية دولهم بشكل مباشر بعبور المهاجرين من أفريقيا إلى السواحل الأوروبية عبر ليبيا بالرغم من أنها معنية بشكل مباشر بمسائل الهجرة غير الشرعية وهو ما يشير على تدهور العلاقات بين البلدين.

للإشارة تحظى الجزائر منذ مؤتمر باريس بإشادة من مختلف المشاركين فيه، حيث شددت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري على التنسيق المستمر مع الجزائر لصد المخاطر المشتركة ولاسيما القادمة من ليبيا، وهي خطوة كانت ضرورية لحماية الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى ضرورة كسر الجمود، وإزالة أي سوء فهم بين مصر والـ 5 دول المغاربية الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا.