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منها 2098 قضية تمس بالإقتصاد الوطني

معالجة 8 آلاف قضية باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات

  13 جوان 2018 - 18:49   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الحدث
معالجة 8 آلاف قضية باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، من معالجة وحل8121 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا بـ (AFIS)، منها 2417 قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، 2098 قضية تمس بالإقتصاد الوطني، 1785 قضية خاصة بالسرقة، 1242 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات، 475 قضية متعلقة بالإعتداء و104 قضية قتل.

 

سمحت هذه التقنية التي عرفت إنتشارا واسعا منذ سنة 2013، من معالجة العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة، والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة حيث تمكن خبراء المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر كامل محطاتها من معالجة 8121 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، منها 2417 قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، 2098 قضية تمس بالإقتصاد الوطني، 1785 قضية خاصة بالسرقة،1242 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات، 475 قضية متعلقة بالإعتداء و 104 قضية قتل، وعن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات.

 تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الجزائرية لا تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، مركزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في الميدان كما تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على الدور الفعال الذي أصبح يقوم به المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها، مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 1548، ورقم النجدة 17 الذي خصص للإبلاغ عن كل الجرائم التي تمس أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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