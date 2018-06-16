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أزيد من 18 ألف شرطي لتأمين شهادة البكالوريا

  16 جوان 2018 - 14:25   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الحدث
أزيد من 18 ألف شرطي لتأمين شهادة البكالوريا

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا وقائيا لضمان التغطية الأمنية لامتحانات شهادة البكالوريا المزمع إجراؤها بداية من يوم الأربعاء المقبل، بتسخير تعداد بشري يتكون من 18 ألف شرطي من مختلف الرتب، موزعين على مراكز الإجراء بكامل ولايات الوطن، والخاصة منها بطبع، تجميع، تصحيح، وحفظ أوراق الامتحانات. 

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أنه تحسبا لإجتياز امتحانات شهادة البكالوريا المقررة في الفترة الممتدة من 20 إلى غاية 25 جوان من السنة الجارية- أنها جندت 18000 شرطي من مختلف الرتب لضمان التغطية الأمنية لمجريات امتحانات شهادة البكالوريا، وتشمل التغطية الأمنية لامتحانات شهادة شهادة الباكلوريا، 2108 مركز امتحان عبر قطاع اختصاص الأمن الوطني بكامل ولايات الوطن، 14 مركز تجميع، 70 مركز تصحيح، مركزين للطبع بالإضافة إلى مراكز حفظ المواضيع والبالغ عددها 66 مركزا، كما ستشارك مصالح الأمن الوطني في حفظ المراكز المتقدمة لحفظ المواضيع.

 

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