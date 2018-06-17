غوغل يحتفل بميلاد محمد إيسياخم

شريط الاخبار
الشؤون الدينية تنظر في التزام المساجد بأداء الجمعة يوم العيد الشرطة الجزائرية في صدارة الأعمال الخيرية خلال رمضان تأجيل محاكمة دمويين تورطا في قضايا اغتيال عناصر الشرطة بالبليدة ارتفاع درجات الحرارة يعجل بتدشين مبكر لموسم الاصطياف 926 حالة تسمم غذائي خلال الأشهر الأولى من 2018 نواب البرلمان يرفضون إسقاط "التي في أ" على مصانع تركيب السيارات غابت الجزائر فضاع شرف العرب ! إحباط تهريب كميات من الوقود والكيف عشية العيد جلاب يؤكد نجاح نظام المناوبة الخاصة بالعيد المثول الفوري .. ورقة مرتكبي الجرائم البسيطة للاستفادة من العفو قبل العيد نسبة الاستجابة للمناوبة بلغت 99.95 بالمائة خلال يومي العيد موقع الكتروني للتبليغ عن الانقطاعات أو نقص التموين بالأدوية "تلقيح 650 ألف مواطن ضد داء البوحمرون عبر الوطن" 94.71 بالمائة من ذوي الإحتياجات الخاصة نجحوا في "السانكيام" تأجيل العفو عن المساجين إلى الخامس جويلية القادم 18 ألف شرطي لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا زعلان يؤكد استكمال مشاريع تهيئة الطرقات "سوناطراك" تجدد عقود تخص بيع وشراء الغاز الطبيعي باتجاه إسبانيا إعداد نظام قانوني يسمح للبنوك العمومية دخول الصيرفة الإسلامية ملف المدن الجديدة سيعرض على مجلس وزاري مشترك المغرب يَخسر رهان تنظيم كأس العالم 2026 الجزائريــــــــــون استهلكــــــــوا 111 ألــــــــف طــــــــن مــــــــن اللحوم الحمــــــــراء والبيضــــــــاء شروط التصدير ولوبيات المنافسة بالسوق الخارجية وراء إعادة المنتجات الفلاحية انطلاق المرحلة الثانية من توزيع المساكن في عيد الاستقلال قطع الأنترنت لمدة ساعة.. حجب الفايسبوك وعزل معدي أسئلة البكالوريا إلى غاية 25 جوان لا مناطق نشاطات فوق الأراضي الفلاحية فضائح بالجملة في الخيمات الرمضانية العملاقة مباركي يؤكد إشراك شركات صناعية روسية في التكوين والتمهين دورة استدراكية للأطباء المقيمين بداية من 1 جويلية تجنيد 150 ألف شرطي لتأمين موسم الاصطياف هدى فرعون تكذب الإحصائيات وتدافع عن مكانة الجزائر وزارة العدل الإيطالية تحصي 456 سجينا إيطاليا في معتقلاتها إعادة فتح 29 مكتبا بريديا أغلق إبان العشرية السوداءبتيزي وزو أسعار النفط تتراجع إلى 75 دولارا للبرميل قوات الدرك تتلف الـ 7 قناطير من الكوكايين المحجوزة في الحراش ميكانيكي يقتل ابن حيه عقب شجار بسبب مبلغ مالي في العاصمة ت الجزائريون يتابعون المنديال في غياب منتخبهم البرلمان المصري يشدد على التنسيق مع الجزائر لحماية الأمن القومي عيسى يأمر بإقامة صلاة الجمعة عبر كامل مساجد الجمهورية  العدالة تصدر 7 أوامر بالقبض ضد متهمين في قضية 7 قناطير من الكوكايين
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. غوغل يحتفل بميلاد محمد إيسياخم

غوغل يحتفل بميلاد محمد إيسياخم

  17 جوان 2018 - 11:05   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الحدث
غوغل يحتفل بميلاد محمد إيسياخم

يحتفل موقع غوغل، اليوم الأحد، بالذكرى التسعين لميلاد الفنان الجزائري محمد إيسياخم، تقديرا لإنجازاته الكبيرة في مجال الفن التشكليي على المستوى العالمي.

وولد الفنان محمد إيسياخم، الذي يعد مؤسس الفن التشكيلي الحديث بالجزائر، في 17 جوان 1928 في قرية "جنَّاد" بأزفون بولاية تيزي وزو.

درس إيسياخم الرسم صغيرا، وتتلمذ على يد محمد راسم، وسنحت له الفرصة لكي يعرض لوحاته في باريس عام 1951 بقاعة أندريه موريس، لينضم بعدها إلى طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس.

وفي عام 1963، أصبح أستاذا بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر وعضوا مؤسسا للاتحاد الوطني للفنون التشكيلية.وعمل إيسياخم بالكتابة والصحافة وله إسهامات كثيرة في المجال، كما ألف كتابه "35 سنة في جهنم رسام" حيث عرض فيه ملامح من تجربته الفنية والإنسانية.وتوفي إيسياخم في الفاتح من ديسمبر 1985 بعد صراع مع مرض السرطان.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات