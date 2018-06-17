غوغل يحتفل بميلاد محمد إيسياخم

يحتفل موقع غوغل، اليوم الأحد، بالذكرى التسعين لميلاد الفنان الجزائري محمد إيسياخم، تقديرا لإنجازاته الكبيرة في مجال الفن التشكليي على المستوى العالمي.

وولد الفنان محمد إيسياخم، الذي يعد مؤسس الفن التشكيلي الحديث بالجزائر، في 17 جوان 1928 في قرية "جنَّاد" بأزفون بولاية تيزي وزو.

درس إيسياخم الرسم صغيرا، وتتلمذ على يد محمد راسم، وسنحت له الفرصة لكي يعرض لوحاته في باريس عام 1951 بقاعة أندريه موريس، لينضم بعدها إلى طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس.

وفي عام 1963، أصبح أستاذا بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر وعضوا مؤسسا للاتحاد الوطني للفنون التشكيلية.وعمل إيسياخم بالكتابة والصحافة وله إسهامات كثيرة في المجال، كما ألف كتابه "35 سنة في جهنم رسام" حيث عرض فيه ملامح من تجربته الفنية والإنسانية.وتوفي إيسياخم في الفاتح من ديسمبر 1985 بعد صراع مع مرض السرطان.