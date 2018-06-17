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12 مليون مسافر يتنقلون عبر الحافلات يوميا

  17 جوان 2018 - 11:26   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الحدث
12 مليون مسافر يتنقلون عبر الحافلات يوميا

قال رئيس المنظمة الوطنية للناقلين، حسين بوعرابة، إن الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين تتوفر على 80 ألف حافلة تنقل 12 مليون مواطن يوميا، منها 31 ألف حافلة يفوق عمرها 15 سنة، بينما تسببت الحافلات في 2.8 بالمائة من حوادث المرور خلال 2017.

وطالب بوعرابة لدى استضافته اليوم الاحد في برنامج ضيف الصباح، بتقديم إعانات مالية وقروض طويلة لـ 80 ألف ناقل حتى يتسنى تجديد حظيرة حافلات نقل المسافرين التي تضم 31 ألف حافلة يفوق عمرها 15 سنة، مشيرا إلى أن 40 ألف حافلة ستتوقف عن العمل في آفاق 2020 علما- يضيف بوعرابة- أن حظيرة الحافلات لم تتدعم بأي حافلة جديدة طيلة الأربع سنوات الماضية.

 

وقال رئيس المنظمة الوطنية للناقلين إن الدولة أنشأت صندوقا لتعويض الناقلين يتم تمويله من الاقتطاع من الضريبة على السيارات الجديدة إلا أنه لحد الآن تم استثناء الناقلين الخواص من الاستفادة من هذا الصندوق بينما تستفيد الشركة العمومية من إعانات ضخمة رغم أنها تساهم في نقل 5 بالمائة من إجمالي المسافرين يوميا.

 

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