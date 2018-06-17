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ساعدت تونس... نصرت المغرب وفرضت حماية الفلسطينيين

الجزائر تلقن جيرانها والعرب دروسا في الدبلوماسية

  17 جوان 2018 - 21:00   قرئ 82 مرة   1 تعليق   الحدث
الجزائر تلقن جيرانها والعرب دروسا في الدبلوماسية

أعطت الجزائر خلال الأسبوع الأخير دروسا في الدبلوماسية نصرة  الأخوة العربية والمغاربية وتجلى ذلك بإسهامها بدرجة كبيرة في إنقاذ تونس من مؤامرة ومحاولة انقلابية مدعومة من الإمارات، وتصويتها على ملف المغرب لاحتضان كأس العالم عكس ما قامت به دول الخليج، وكذا انتصارها لفلسطين عبر موافقة هيئة الأمم المتحدة على المشروع الجزائري-التركي الذي يقضي بحماية الفلسطينيين من الاحتلال الصهيوني.

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برهنت الجزائر مجددا أنها رمزا يحتذى به في العالم المغاربي، القاري، العربي والدولي حين يتعلق الأمر بالدفاع عن القضايا العادلة وعدم المتاجرة أو المساومة على المواقف السياسية، أين كانت البداية بتونس، حيث كشف الموقع الإخباري الفرنسي  موند أفريك عن دور استخباراتي لعبته الجزائر في إحباط محاولة انقلابية فاشلة بتونس كان يُخطط لها من طرف الإمارات عبر وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، وكتب رئيس تحرير الموقع الصحفي نيكولا بو، مقالا قال فيه إن جهات استخباراتية جزائرية-فرنسية وألمانية هي من كشفت المخطط الانقلابي وقامت بإرسال تقارير بذلك إلى السلطات التونسية، وجاء في تقرير صحفي أن مصادر دبلوماسية غربية أكدت له أن اجتماعا سريا في جزيرة جربة جمع لطفي براهم بمدير المخابرات الإماراتية بعد عودته من اجتماع جمع الفرقاء الليبيين في باريس يوم 29 ماي الماضي، وأوضح بأن وزير الداخلية التونسي لطفي براهم  قد أخطأ بمراهنته على أصدقائه الإماراتيين الجدد بأنه سيصبح اللاعب الأول في تونس بفضل دعمهم، ورغم الهجمات العديدة وعلى مختلف الأصعدة التي يشنها النظام المغربي على الجزائر ووصله إلى غاية اتهامه بالعمل مع إيران وحزب الله لدعم جيش  البوليساريو إلا أنها اتخذت موقفا جد مشرف بالتصويت لصالح المغرب على حساب أمريكا، وهو ما يؤكد في كل مرة التزام الجزائر بحسن الجوار والعمل على تجسيد الأخوة في حين تقابل كل جهودها بعداء وتهجم من المغرب، ونقل موقع مغربي عن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، أسفه لنتائج التصويت على ملفي الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026، والتي منحت التفوّق للملف المشترك الأمريكي أمام نظيره المغربي، حيث أكد زطشي  كنا متفاجئين لنتائج التصويت والفرق الكبير بين الملفين المرشحين لاستضافة الحدث، لكن تبقى هذه هي قواعد اللعبة، والعملية تمت في ديمقراطية تامة، الوفد المغربي قدم أشياء جميلة حتى عرضه اليوم. كنا نتصور أن نسبة التصويت للملف المغربي ستكون أكبر لكن لحقيقة الميدان كلمة أخرى، مضيفا  أعتقد أنه يجب في المستقبل أن تقدم ملفات مشتركة بين البلدان التي تعتزم تنظيم المونديال؛ وذلك من أجل تقوية حظوظها.

ولم تتخلف الجزائر عن نصرة فلسطين كعادته من خلال إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر وتركيا بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وذلك بموافقة 120 دولة واعتراض ثمانية وامتناع 45 دولة أخرى عن التصويت، حيث يدين القرار الذي تم إقراره قتل المتظاهرين الفلسطينيين علي يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ويدعو لتوفير حماية دولية للسكان المدنيين في أراضيهم المحتلة.

أسامة سبع

 

تعليقات (1 منشور)

SASAMY SASAM منذ 8 دقيقة
نعم ... هي الجزائر.... و هو اسامة سبع
المواقف الرجولية لا يتخذها الا اهلها ..... و الحقائق لا يذكرها الا رجالها
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