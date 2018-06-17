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في خرجة منتظرة بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب

بوتفليقة يدشن مطار هواري بومدين في الخامس جويلية

  17 جوان 2018 - 20:59   قرئ 56 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يدشن مطار هواري بومدين في الخامس جويلية

ينتظر أن يدشن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي، في الخامس من جويلية القادم، الذي يصادف الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب، وهو المنشأة التي بلغت نسبة أشغال الإنجاز على مستواها 87 بالمائة نهاية شهر ماي الماضي، ويتوقع أن تسلم كليا قبل نهاية 2018.

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تأتي خرجة الرئيس بوتفليقة المنتظرة في الخامس جويلية القادم، لتدشين توسعة مطار هواري بومدين الدولي، بعد تلك التي قام بها خلال الفترة السابقة، وعرفت تدشين توسعة ميترو الجزائر ومسجد كتشاوة، وكذا مقر الزاوية البلقايدية ببئر خادم، في انتظار اعلان الرئاسة عن هذه الخرجة رسميا من عدمها، في الوقت الذي تجرى فيه الاشغال بهذه المنشأة الجوية الهامة على قدم وساق، حيث قام وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، نهاية الشهر الماضي، بزيارة تفقدية لموقع أشغال مشروع التوسعة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 87 بالمائة، ويتوقع تسليمه كليا قبل نهاية سنة 2018.

خلال هذه الزيارة التي تدخل في إطار المتابعة الميدانية والدورية للمشاريع الكبرى للقطاع، تفقد الوزير أشغال إعادة الاعتبار للمدرج الرئيسي للهبوط وأشغال إنجاز برج المراقبة الجديد والفندق الجديد للمطار، كما عاين مشروع ربط شبكة السكة الحديدية بمطار هواري بومدين وذلك من محطة باب الزوار إلى غاية المطار على مسافة 2.8 كم، والذي يحتوي على نفق أرضي بطول 1.4 كم ومحطة أرضية ذات طابقين، وأكد زعلان في ختام زيارته على أنّ هذا المشروع الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أهمية بالغة يجب أن يسلم كاملا في آجاله المحددة، وذلك بتكثيف الجهود وتنسيق العمل بين جميع المتدخلين.

 وكان الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، أشرف على انطلاق أشغال توسيع مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، نهاية عام 2014، بقدرة استيعاب 10 ملايين مسافر سنويا، مع مدة انجاز تقدر بـ 40 شهرا، وهو المشروع الذي وصفه بـ  الضخم والذي يمثل مستقبل الجزائر.

وتبلغ الكلفة المتوقعة لإنجاز هذا المشروع، المسمى  مطار غرب، نحو 74 مليار دج، علما أنه مقسم الى ثلاثة أجزاء، وهي مطار المسافرين وحضيرة للسيارات والطريق المؤدي له ومرآب الطائرات ومسالك العبور. وبخصوص مطار المسافرين، فيمتد على مساحة 192.124 متر مربع، ويشمل من بناية مركزية وممر رئيسي. ويتكون المطار الجديد من 5 طوابق، مزود بـ 120 شباك للتسجيل، 9 بساطات متحركة، 37 مدرجا ميكانيكيا، 57 مصعدا ميكانيكيا و12 دوارة لاسترجاع الأمتعة بقدرة 1.800 وحدة أمتعة في الساعة. وبخصوص حضيرة السيارات وممرات السير، التي تم إمضاء عقد إنجازهما في ديسمبر 2016، فهي مزودة بنظام دخول وبطاقة استيعاب تقدر بـ 4.500 سيارة. أما حضيرة الطائرات وممر السير، فيترقب إنجاز منصة لركن الطائرات على مساحة 410 ألف متر مربع، ممرات الخدمات 40 ألف متر مربع، أرضيات مرنة 230 ألف متر مربع وأرضيات صلبة 140 ألف متر مربع.

 زين الدين زديغة

 

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