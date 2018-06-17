إعادة التفاوض حول اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

جبهة البوليساريو ترفع طعنا جديدا أمام المحكمة الأوروبية

أعلن عضو أمانة جبهة البوليساريو، أمحمد خداد، عن رفع طعن جديد بالإلغاء ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يرخص لمفوضية الاتحاد إجراء مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية وفضائها البحري.



قال المكلف بالتنسيق مع البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو إنه أمام عجز المفوضية الأوروبية على ضمان احترام قرارات المحكمة، فان جبهة البوليساريو لم يبق أمامها من خيار إلا إخطار الجهات القضائية الأوروبية مجددا، باسم شعب الصحراء الغربية لطلب إلغاء المفاوضات الجارية.

وأكد خداد أن هذه المفاوضات تعد انتهاكا لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وللقوانين ذات الصلة وتندرج في إطار سياسة الضم التي ينتهجها المغرب، مضيفا أنها ستؤدي لا محالة إلى اتفاق غير شرعي آخر.

وذكر خداد بان هذا القرار المتخذ يوم 16 ابريل الماضي من طرف مجلس الاتحاد الاوروبي يقضي بالترخيص للمفوضية بفتح مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية وفضائها البحري، في حين أن قراري محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرين في21 ديسمبر 2016 و27 فيفري 2018 أدانا نهائيا هذه الممارسة.

وكتب المسؤول الصحراوي أنه في سنة 1986 عند انضمام مملكة اسبانيا، اختار الاتحاد الأوربي، عوض تجاهل اتفاقات مدريد السرية، تبني الممارسة المترتبة عن تلك الاتفاقات وإدراج بصفة تلقائية الصحراء الغربية في إطار علاقاته التجارية مع المملكة المغربية.

في هذا السياق، شدد بأن الضرر اللاحق بالشعب الصحراوي جسيم باعتبار أن المداخيل التي تذرها هذه الاتفاقات قد مكنت قوات الاحتلال المغربية من تمويل سياستها الرامية إلى ضم الصحراء الغربية ولكن الاتحاد الأوروبي ساهم أيضا في هذه السياسة من خلال تقديم المساعدة، بصفة غير مباشرة، لبناء منشئات قاعدية مغربية بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وأضاف أنه علاوة على تمديد معاناة شعب الصحراء الغربية وعرقلة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، فإنه ما دام الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الصحراء الغربية وكأنها امتداد للمغرب فان هذا الأخير سيرفض أي مفاوضات مباشر مع جبهة البوليساريو.

وبعد التذكير بإصرار المفوضية على التفاوض مع المغرب بشأن اتفاقات دولية قابلة التطبيق على الصحراء الغربية بدل التفاوض مع شعب هذه الأراضي وكذا عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بسيادة المغرب على التراب الصحراوي، تأسف السيد خداد لعقد الجولتين الأوليتين للتفاوض بالرباط وهو ما يعد انتهاكا صارخا للوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية.

وعليه، أوضح خداد أن جبهة البوليساريو، وبعد الحصول بفضل نضال كبير على اعتراف العدالة بحقوق شعب الصحراء الغربية، تبقى عازمة على التحرك من أجل احترامالاتحاد الأوروبي والمغرب لهذه الحقوق فعلا في إطار علاقتهما الثنائية.