قطع الانترنت اثناء البكاوريا لن يؤثر على خدمات المؤسسات

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال هدى ايمان فرعون، الاثنين، أن قطع الانترنت لمدة ساعة كاملة في بداية كل امتحان لشهادة البكالوريا لن يؤثر على سير المؤسسات العمومية المرتبطة بالشبكة.

وقالت فرعون لفوروم الاذاعة الجزائرية ان عملية قطع الانترنت ستعمل على تفادي امكانية حدوث عمليات الغش او تسريب الاسئلة الخاصة بهذا الامتحان، وهو ما سيعطي مصداقية أكثر له ويقي الممتحنين من الضغوط التي تعرضوا لها في الدورات السابقة، مطمئنة بأن المؤسسات التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة لن تتأثر بقطع الانترنت لأنها لديها وصلات خاصة مفصولة تقنيا عن شبكة الانترنت على مستوى مصالح اتصالات الجزائر.