قال إنها تضمنت العنف وكانت بعيدة عن الإبداع

كعوان ينتقد برامج القنوات الخاصة في رمضان

انتقد وزير الاتصال جمال كعوان مضامين البرامج والانتاج التلفزيوني خلال رمضان، وقال إنها احتوت على كثير من مشاهد العنف ولم تتضمن أي إبداع.

وقال وزير الاتصال في تصريح للصحافة على هامش زيارة قادته إلى دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، إن برامج الكاميرا الخفية على كثرتها التي بثتها العديد من القنوات الخاصة خلال شهر رمضان، شهدت تعسفا في استعمال العنف، مضيفا أنها كانت بعيد عن المهنية وأخلاق المهنة ويتحمل مسؤولية كل هذا المشرفون على هاته القنوات.

وأعرب كعوان عن أمله في أن يتم تدارك ذلك من خلال سلطة ضبط السمعي البصري، أو من المشرفين على القنوات التلفزيونية أنفسهم واحترام التنظيم.