أكثر من 700 ألف مترشح سيجتازون البكالوريا ابتداء من الأربعاء

يشرع ابتداء من يوم الأربعاء المقبل أزيد من 700 ألف مترشح في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا دورة يونيو 2018، و الذي سيتم الإعلان عن نتائجها قبل منتصف شهر يوليو المقبل.

و ستعطي وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريت إشارة انطلاق هذا الامتحان الذي يدوم خمسة أيام من (20 إلى 25 يونيو) من ولايتي خنشلة و تبسة.

وحسب إحصائيات الوزارة يبلغ تعداد المترشحين 709.448 مترشح لامتحانات شهادة البكالوريا، مسجلا بذلك تقلصا في عدد المترشحين بنسبة 7،3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي اجتاز خلالها 761.701 مترشحا هذه الشهادة التي تسمح للتلاميذ بدخول مقاعد الجامعة.