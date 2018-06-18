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مافيا الشواطئ تفرض منطقها وتضرب بتعليمة بدوي عرض الحائط

  18 جوان 2018 - 20:05   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الحدث
مافيا الشواطئ تفرض منطقها وتضرب بتعليمة بدوي عرض الحائط

ضربت  مافيا الشواطئ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي حول  مجانية دخول الشواطئ، أين تشهد العديد من الشواطئ منذ رمضان وخلال أيام العيد فرضهم لمنطقهم من خلال إلزام المصطافين بدفع  حقوق التوقف وكراء الشمسيات رغم تشديد الوزير على  حماية حقوق ومكتسبات المصطافين في الشواطئ بقوة القانون، كونها ملك للمواطن، وتكليف أزيد من 100 من إطاراته المركزية بالنزول إلى المدن الساحلية للوقوف على مدى تطبيق تدابير موسم الاصطياف 2018.

 

لم يلق قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الصادر، مؤخرا، خلال اللقاء الوطني الذي خصص للتحضير لموسم الاصطياف من يطبقه على أرض الواقع ووضع حد للتجاوزات من قبل  مافيا الشواطئ، حيث وقفت المحور اليومي على تجاوزات  متجددةفي عدد من شواطئ العاصمة على  عودة قوية لهذه الفئة بمجرد نهاية شهر رمضان، واستغلال عدد كبير من شواطئ الساحل الجزائري واحتلال أماكن استراتيجية ووضع طاولاتها وشمسياتهما، وفرض مبالغ خيالية على المصطافين بلغت في بعض الشواطئ 1500 دج، وهو ما جعل الكثير من المصطافين يعبرون عن سخطهم من الوضع وصمت الجهات المسؤولة عن ردع كل المخالفين والمتجاوزين للقانون، الأمر الذي بات يكلف جيوب المصطافين مبالغ مالية معتبرة أفسدت لدى الكثيرين منهم، خاصة من ذوي الدخل المحدود، فرحة الاستجمام والراحة وهم الذين استبشروا خيرا بعد إلغاء القانون من طرف الداخية، إلا أنهم تفاجؤوا بعدم تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات، أين يضطر المصطافون إلى دفع تلك المبالغ حتى لا يدخلوا في مناوشات قد لا تحمد تداعياتها. ويأتي هذا رغم توجيه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي تعليمات لولاة الجمهورية، تقضي بتعزيز دور اللجان الأمنية على مستوى 14 ولاية ساحلية، لإنجاح الموسم وتفادي الأخطاء والنقائص المسجلة العام الماضي، مشددا على ضرورة  حماية حقوق ومكتسبات المصطافين في الشواطئ بقوة القانون، كونها ملك للمواطن، حيث شدد بدوي على ضمان مجانية الشواطئ والدخول الحر للمصطافين واستخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة به أو استئجارها على مستوى الشواطئ، كما أمر الجماعات المحلية وكل الفاعلين بضمان إجبارية عرض أسعار كراء هذه المستلزمات لإضفاء شفافية تامة تمكن كل العائلات ذات الدخل الضعيف من الاستفادة من هذه الخدمات، ونبه المسؤول الأول على قطاع الداخلية إلى التنظيم المحكم لمواقف السيارات وأسعارها مع ضرورة المراقبة الدائمة للجماعات المحلية لاحترام بنود عقود الامتياز التي منحتها، مع إجبار أعوان الحراسة على ارتداء لباس موحد وحمل شارة خاصة بهم. للإشارة، فقد تم تجنيد أزيد من 20 ألف دركي لضمان أمن الأشخاص والممتلكات طيلة موسم الاصطياف، وتأمين أماكن الراحة والاستجمام، مراقبة الشواطئ، الغابات والمنتزهات بالإضافة إلى الوقوف على حالة الطرقات وتنظيم حركة المرور.

أسامة سبع

 

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