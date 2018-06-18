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حزب جبهة القوى الاشتراكية

تنصيب اللجنة الإدارية للتحضير للمؤتمر الفيدرالي بتيزي وزو

  18 جوان 2018 - 20:09   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الحدث
تنصيب اللجنة الإدارية للتحضير للمؤتمر الفيدرالي بتيزي وزو

 قامت قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية، أمس، بتنصيب اللجنة الإدارية المكلفة بالتحضير للمؤتمر الفيدرالي لولاية تيزي وزو. وحسبما أكدته مصادر مقربة من الحزب لـالمحور اليومي، فإن اللجنة التي يترأسها رئيس فيدرالية الأفافاس بالنيابة علي صادوق، مشكلة من 13 عضوا تكمن مهامهم الرئيسية في إعداد والتحضير لأرضية انعقاد المؤتمر الفيدرالي وإعادة هيكلة اللجان البلدية كمرحلة أولية تسبق تاريخ انعقاد المؤتمر غضون الأشهر القليلة المقبلة.

 

بقيت  فيدرالية الحزب بتيزي وزو، منذ أزيد من سنة، دون رئيس بعد القرار المعتمد من طرف لجنة الوساطة وتسوية النزاعات في حق الفيدرالي السابق فريد بوعزيز المجمد نشاطه لأسباب حددتها الهيئة الرئاسية المنتهية عهدتها بعد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، في خرق الأخير للقانون الداخلي وعدم استشارة القيادة في قرار ترشيح محمد مصلى لمنصب رئيس المجلس الشعبي الولائي خلفا لرئيس الهيئة السابق محمد كلالاش المنتخب لعهدة برلمانية خلال التشريعيات الأخيرة. كما أن تأجيل عملية انتخاب فيدرالي جديد للحزب على مستوى الولاية المحسوبة سياسيا لصالح أقدم حزب معارض بالجزائر، إلى غاية مرور الانتخابات المحلية وانعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي جاء بهدف تجنب زعزعة استقرار الحزب وتعميق الأزمة التي ظهرت للعيان بين طرف مساند وآخر معارض للهيئة الرئاسية المنتهية عهدتها. خصوصا أن الأفافاس أرادإثبات سيطرته السياسية على الولاية وهو ما كان بعد أن استطاع الحفاظ على رئاسة المجلس الشعبي الولائي وحصده أغلبية أصوات المجلس المقدرة بـ19 مقعدا من أصل 43 مقعدا يتضمنها، إلى جانب ترؤس الحزب 22 بلدية من أصل 67 تتضمنها الولاية.

أغيلاس. ب

 

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