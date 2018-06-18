فيما أكدت الإحصائيات أن فرنسا لم تعد وجهتهم لإيداع الملفات

10 آلاف جزائري طلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال2017

كشفت أرقام الهيئة الأوروبية للإحصائيات أورو ستات أن 10 آلاف جزائري طلبوا اللجوء السياسي خلال سنة 2017 في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، مشيرة إلى أن الجزائريين باتوا يقصدون دولا أخرى عضو في منطقة الأورو، بعيدا عن فرنسا التي كانت في صدارة طلباتهم في اللجوء بعد ارتفاع نسب رفضها خصوصا مع أزمة النازحين على أوروبا التي جعلت الأوروبيين يشددون إجراءات الهجرة إلى أراضيهم بفرض شروط صارمة للدخول إليها والاستقرار فيها.

باتت الدول الأعضاء الـ 28 في منطقة الأورو وجهة الجزائريين الباحثين عن اللجوء السياسي، حيث كشفت احصائيات هيئة أورو ستات التي نشرت، نهاية هذا الأسبوع، أن عشرة آلاف جزائري أودعوا ملفات طلب اللجوء في أوروبا، وحسب هذا المصدر فإن 1140 جزائري طلبوا اللجوء السياسي من السلطات الإسبانية، حيث حلوا في المرتبة الخامسة في قائمة الأجانب طالبي اللجوء بإسبانيا عام 2017، وأودع خلال نفس الفترة 890 جزائري ملف اللجوء بهولندا (المرتبة 5 في قائمة طالبي اللجوء)، فيما طلب 190 جزائري اللجوء بسلوفينيا أين احتلوا المركز الثاني في قائمة طالبيه.

وأوضح المتابعون لملف الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي أن سبب تراجع عدد الجزائريين الذين يودعون ملفات اللجوء السياسي بفرنسا يعود أساسا إلى رفض السواد الأعظم منها من طرف السلطات الفرنسية التي فرضت إجراءات صارمة لقبولها، حيث كشفت الاحصائيات الأوروبية أن 3 بالمائة من طلبات الجزائريين للاستفادة من هذا الإجراء تم قبولها من طرف الديوان الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) الذي يدرس الحالات المختلفة قبل اتخاذ قرار قبول أو رفض الطلبات.

وكان رئيسه باسكال بريس قد صرح في جانفي الماضي، أن 2456 جزائري تقدموا لطلب اللجوء إلى بلاده خلال السنة الفارطة 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 234 % مقارنة بسنة 2016 ما يجعلها أول بلد مغاربي يطلب مواطنوه اللجوء إلى فرنسا.

وتلقى الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية، 750 ألف طلب لجوء من مختلف المهاجرين الذين حلوا بأراضي الدول المشكلة له، والملاحظ أن العدد انخفض كثيرا مقارنة بالسنتين التي سبقتهما، حيث تم إيداع 1223825 طلب لجوء في 2015، وفي 2016 تم إيداع 1260910 طلب لجوء فيها معظمها من نازحين هربوا من جحيم الحرب بالعراق وسوريا، كما أسهمت في رفع طلبات اللجوء ثورات ما أطلق عليه البعض اسم الربيع العربي خصوصا من قبل التونسيين الذين حاولوا بكل الطرق الالتحاق بإيطاليا قبل العبور إلى بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي.

وبالعودة إلى الجزائريين، فسر كثيرون تراجع نسب قبول ملفات اللجوء المودعة من طرفهم لدى دول الاتحاد الأوروبي بتصنيف هذه الأخيرة الجزائر في خانة الدول الآمنة.