100 بالمائة نسبة النجاح في البيام لدى أشبال الأمة

قالت وزارة الدفاع الوطني إنه عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة ماي 2018، سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من بشار والأغواط وباتنة وبجاية، هذا العام نتائج ممتازة، حيث حقق أشبال الأمة الــ 343 نتائج قياسية بنسبة نجاح 100%، بمعدل عام يقدر بــ15.29/20، أين تحصل ثلاثة أشبال على شهادة التعليم المتوسط بتقدير "امتياز"، و118 شبلا بدرجة "جيد جدا"، و160 شبلا بدرجة "جيد"، فيما تحصل بقية الأشبال على درجة "قريب من الجيد".

وأوضحت ذات الهيئة في بيان لها أن هذه النتائج الممتازة والنوعية إذ تعكس الجهود الجبارة لأشبال الأمة، فهي تؤكد أيضا العناية الفائقة والأهمية البالغة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، المحدثة طبقا لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والتي ما فتئت تحظى بدعمه الثمين، كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة عليهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي سخرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس.