استسلام سبعة ارهابيين في تمنراست

سلم سبعة إرهابيين أنفسهم، اليوم الأربعاء، للسلطات العسكرية بتمنراست في إقليم الناحية العسكرية السادسة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويتعلق الأمر بكل من :

قاسمي بلخير، المدعو "الشيباني"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.

غدير ابراهيم الهادي، المدعو "سلمان"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010.

3علوان محمد، المدعو "آدم"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

4 بن أحمد أحمد، المدعو "محمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

علوان علي"، المدعو "غالي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

ناجي يحي، المدعو "أبو عمر"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

زواري بشير، المدعو "علي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

وأوضح ذات المصدر أن العملية مكنت أيضا من استرجاع ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و11 مخزن ذخيرة مملوء. وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية النوعية تعكس مرة أخرى إصرار وعزم كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي خصوصا الوحدات المكلفة بمحاربة الإرهاب على تطهير الجزائر من بقايا الجماعات الإرهابية، كما تؤكد نجاعة الاستراتيجية المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مساعيها ومبادراتها قصد اجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا على غرار النداءات الموجهة لبقايا الإرهابيين للتوبة والرجوع إلى جادة الصواب والاندماج في المجتمع.