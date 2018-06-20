ملف إغتيال الفنان معطوب الوناس يعود بعد 20 سنة

ناشدت، اليوم مليكة معطوب العدالة الجزائرية للتحرك من أجل إعادة فتح ملف اغتيال شقيقها معطوب الوناس خصوصا بعد ظهور مستجدات حديثة في ملف القضية بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مؤخرا الفنان زداك مولود عبر وسائل الإعلام. كما قالت المتحدثة بأنه غير المعقول أن يبقى الغموض يطال القضية بعد 20 سنة من وقوع الجريمة.

أكدت مليكة معطوب خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، أمس، بدار الثقافة مولود معمري، أمس بمناسبة إحياء الذكرى الـ20 لاغتيال الفنان معطوب الوناس المرتقب اجراؤها بقرية مسقط رئسه توريرث موسى ببني دولة بتاريخ 23 إلى 25 جوان الجاري.

أغيلاس ب