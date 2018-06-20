مير بن عكنون السابق منح رخص بناء لـ البوشي وسائق الهامل يتلقى منه 80 مليونا لإقامة وليمة

العدالة تأمر بحبس نجل تبون ووكلاء جمهورية بسبب علاقاتهم المشبوهة مع البوشي

موظفون بسلك القضاء قدموا تسهيلات وإجراءات تفضيلية لـ البوشي في مجال العقار

الإطاحة بالمتهمين تمت بالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، أمس، بإيداع ستة متهمين، لهم علاقة بقضية حجز 7 قناطير من الكوكايين بولاية وهران، الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بنجل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون المدعو خ. ت، رئيس بلدية بن عكنون، السائق الشخصي للواء عبد الغني الهامل، الذي تمت إقالته قبل 3 أيام من الواقعة، صاحب شركة كهرباء، وكيل جمهورية بمحكمة بودواو ومساعده.

كشفت التحقيقات في القضية عن معطيات جديدة من شأنها أن تقلب كل مجريات التحقيق، من خلال الإطاحة بأسماء كبيرة شغلت أو تشغل مسؤوليات كبيرة في الدولة، كانت ترطبها علاقة مباشرة مع إسكوبار الجزائر المدعو كمال البوشي، حيث تمت الإطاحة بهم بعد الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المنصبة بـ الفيلات التي يملكها البوشي بأحياء راقية بالعاصمة، وبالرجوع للتحقيق القضائي فقد تم تقديم المتهمين الستة، أول أمس، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد على الساعة الرابعة مساء، وظل يستمع إلى تصريحاتهم إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، ليتم بعد ذلك تحويلهم على قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات معهم. وحسب المعلومات المتسربة من محيط التحقيق، فقد صرح رئيس بلدية بن عكنون السابق أنه حرر رخصة بناء بمكتب المدعو كمال البوشي من أجل تسييج فيلا، فيما قام بمنح رخص بناء أخرى لصالح البوشي من أجل بناء العقارات التي يملكها ببن عكنون، العناصر، سعيد حمدين، حيدرة. أما فيما يخص جنحة تلقى مزية غير مستحقة، فقد أكد بشأنها رئيس بلدية بن عكنون السابق أن المدعو كمال البوشي منحه صندوقين من السمك بغية توزيعهم على الفقراء. وحسب نفس المصدر الذي أورد الخبر، فقد تم الاستماع أيضا إلى السائق الشخصي للواء عبد الغني هامل، الذي تقلد سابقا منصب مساعد أول بالدرك الوطني، الأخير تديّن مبلغ 80 مليون سنتيم من كمال البوشي من أجل إقامة وليمة، أما ابن وزير الأول السابق عبد المجيد تبون فكان على علاقة مع البوشي بعد اقتنائه لقطعة أرض من عنده. من جهة أخرى، توصلت التحقيقات الأمنية بخصوص قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين إلى تورط وكيل جمهورية بمحكمة بودواو ومساعده، بعد منحهم تسهيلات وإجراءات تفضيلية في إطار عمليات بيع بالمزاد العلني لفائدة المدعو البوشي، ومن المنتظر استدعاء قضاة آخرين كانت لهم علاقة مباشرة مع الجزار، أما المتهم السادس فيتعلق الأمر بصاحب شركة كهرباء عقد العديد من الصفقات مع كمال شيخي، وبعد استكمال التحقيقات مع المتهمين التي استغرقت ساعات طويلة، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، أمس، بإيداع المتهمين الستة رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجه لهم تهم ثقيلة شملت تلقي مزايا غير مستحقة بطريقة مباشرة أو غير مباشر، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، في انتظار التوصل إلى شخصيات أخرى نافذة لها علاقة مباشرة بـكمال البوشي، وهذا ما يبين نزاهة العدالة التي ضربت بيد من حديد وقامت باستدعاء كل مشتبه به له علاقة بقضية الكوكايين.

جدير بالذكر أن قاضي التحقيق قد أمر مؤخرا بإيداع كمال شيخي المكنى بـ كمال البوشي، رهن الحبس المؤقت إلى جانب أشقائه وشريكهم، بعد أن وجه لهم جنايات تبييض الأموال، استيراد وتصدير المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، فيما كانت مصالح الدرك الوطني قد أتلفت كمية الكوكايين المحجوزة والمقدرة بـ 7 قناطير بمنطقة الحراش.