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قال هل ينقص لبنان المزيد من الفساد ليستورد أبطال الصفقات المشبوهة ؟

حزب جمبلاط يطالب بسحب الجنسية اللبنانية من فريد بجاوي

  20 جوان 2018 - 21:13   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الحدث
حزب جمبلاط يطالب بسحب الجنسية اللبنانية من فريد بجاوي

طعن الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بمرسوم التجنيس أمام مجلس شورى الدولة  التزاما بالموقف الذي سبق أن أصدره حيال هذا الملف الذي وصفه بـالفضيحة بعد منح الجنسية اللبنانية لفريد نور الدين بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الدستوري السابق محمد بجاوي، والمتورط في قضية سونطراك والمبحوث عنه من طرف  أنتربول.

 

قال الحزب اليساري إنه  رغم الضغط السياسي والشعبي، لا تزال الدوائر المعنية تتكتم حول حقيقة وأسباب منح الجنسية اللبنانية لهؤلاء، ومن رشحهم لنيلها، وما هي المعايير والأسباب الموجبة لذلك، لا سيما أن بعض الأسماء تثير الكثير من التساؤلات والشبهات، مستدلا ببجاوي قائلا إن  الفرنسي من أصل جزائري المدعو فريد بجاوي الذي يقال أنه متهم بسرقة أكثر من ملياري دولار من الجزائر، وأنه أحد الضالعين بفضيحة سوناطراك، متسائلا  هل هذا هو المستوى من الناس الذين يشرفون لبنان بمنحهم الجنسية؟ وهل ينقص لبنان المزيد من الفساد ليستورد أبطال الصفقات المشبوهة، حيث ارتبط اسمه بصفقات  سوناطراك وفضيحة شركة  أس أن سي لافالان الكندية، إلى جانب فضيحة الشركة الإيطالية  سايبام اللتين وظفتا فريد بجاوي في منصب وسيط، حتى تمكنا من الحصول على عقود مع  سوناطراك، مضيفا أنه  حصل على رشاوى على شكل عمولات بقيمة حوالى مليار دولار من الشركة الكندية وشركة  سايبام الإيطالية المتخصصة بالبترول، وذكرت مصادر إعلامية إن بجاوي انتحل صفة مستشار لوزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، وعمل بجاوي أيضا وسيطا لدى الشركة الإيطالية  أستلدي التي حصلت على عقود وصفقات هامة في الجزائر. ونشرت صحيفة  لوريون لوجور اللبنانية، على موقعها أن رجل الأعمال فريد بجاوي قد ورد اسمه في قائمة المعنيين بالحصول على الجنسية اللبنانية، ووصف المقال فريد بجاوي بالسيد 3 بالمئة الجزائري، وذلك لتورطه في عديد التحقيقات بخصوص قضايا رشاوى في الجزائر وإيطاليا وكندا، وبالخصوص في قضية سوناطراك وسايبام بإيطاليا، مشيرا أن  التجنيس جاء بسبب زواجه من السيدة اللبنانية رانيا فخري دلدول، والتي له منها 5 أولاد.

أسامة سبع

 

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