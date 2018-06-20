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التحقوا بالجماعات الإرهابية بين 2008 و2014

7 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست

  20 جوان 2018 - 21:14   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الحدث
7 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست

تشهد مختلف النواحي العسكرية استسلام العديد من الإرهابيين نتيجة الضغط الذي تمارسه مفارز الجيش على بقايا الإرهابيين وكذا إطلاقها لـ  نداء رحمة لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، حيث سلم سبعة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة التحقوا بالجماعات الإرهابية بين سنوات 2008 و2014 بينهم إرهابيان من نفس العائلة.

يواصل الجيش الوطني الشعبي جني ثمار التضييق الذي يمارسه على بقايا الجماعات الإرهابية وكذا المراقبة المستمرة لتحركاتهم، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن  الأمر يتعلق بكل من  قاسمي بلخير المدعو  الشيباني، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008،  غدير إبراهيم الهادي المدعو  سلمان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010،  علوان محمد المدعو  آدم، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011،  بن أحمد أحمد المدعو  محمد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011،  علوان علي المدعو  غالي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011،  ناجي يحي المدعو  أبو عمر، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012،  زواري بشير المدعو  علي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014. وذكر البيان أن العملية مكنت أيضا من استرجاع ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و11 مخزن ذخيرة مملوء، مشيرا إلى أن العملية  تمت في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لاستتباب الأمن والسكينة عبر كافة ربوع البلاد من خلال تسخير كافة الوسائل المتاحة لتتبّع وملاحقة الفلول الإجرامية. وأكد بيان وزارة الدفاع أن هذه العملية النوعية تعكس مرة أخرى إصرار وعزم كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي، خصوصا الوحدات المكلفة بمحاربة الإرهاب على تطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية، كما تؤكد العملية  حسب البيان - نجاعة الاستراتيجية المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مساعيها ومبادراتها قصد اجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا على غرار النداءات الموجهة لبقايا الإرهابيين للتوبة والرجوع إلى جادة الصواب والاندماج في المجتمع.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات وحجزت 70 كيلوغراما من الكيف المعالج ومركبتين سياحيتين، كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام، 22 منقبا عن الذهب وضبطت 37 مولدا كهربائيا و21 مطرقة ضغط و03 دراجات نارية، وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة.

أسامة سبع

 

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