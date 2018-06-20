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بطلب من عائلة الراحل وبعد ظهور مستجدات في القضية

ملف اغتيال الفنان معطوب الوناس يعود بعد 20 سنة

  20 جوان 2018 - 21:13   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الحدث
ملف اغتيال الفنان معطوب الوناس يعود بعد 20 سنة

ناشدت مليكة معطوب العدالة الجزائرية للتحرك من أجل إعادة فتح ملف اغتيال شقيقها معطوب الوناس، خصوصا بعد ظهور مستجدات في ملف القضية، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مؤخرا الفنان زداك مولود عبر وسائل الإعلام، كما قالت المتحدثة إنه غير المعقول أن يبقى الغموض يطال القضية بعد 20 سنة من وقوع الجريمة.

 

أكدت مليكة معطوب، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، أمس، بدار الثقافة مولود معمري، بمناسبة إحياء الذكرى الـ20 لاغتيال الفنان معطوب الوناس المرتقب إجراؤها بقرية مسقط رأسه توريرث موسى ببني دوالة بتاريخ 23 إلى 25 جوان الجاري. على أن عودة ملف اغتيال شقيقها يعود ليطفو من جديد بعد 20 سنة خلت، وهي الفترة التي تشكل بحد ذاتها حدثا لأنه من غير المعقول أن تبقى القضية غامضة كل هذه المدة، التي أثارت قلق عائلة الضحية خصوصا أن العدالة لم تأخذ بعين الاعتبار طلب مثول 50 شخصا بالاستدعاء المباشر أدرجوا ضمن قائمة منحت للجهات القضائية قصد الإدلاء بشهاداتهم حول القضية. كما قالت مليكة معطوب إن الطلب المودع، مؤخرا، لدى النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو من قبل الطرف المدني، بهدف إعادة فتح ملف الاغتيال جاء بعد الخرجة الإعلامية الأخيرة للفنان القبائلي زداك مولود، الذي أكد أنه وجد عناصر الدرك الوطني بمكان الجريمة بعد 10 دقائق من وقوعها بتاريخ 25 جوان 1998،  نحن كعائلة الضحية لا نملك صلاحية تسليط الضوء على القضية وإنما هناك هيآت قضائية مخول لها صلاحية ذلك. كما أضافت  نريد وضع الملف في إطاره القانوني لمعرفة تفاصيل وحقيقة ما حدث لاسيما ما تعلق بشقي لماذا؟ وكيف هو عمل الشرطة القضائية التي عليها التحرك، قبل أن تشير إلى أن عائلة معطوب لم تبق مكتوفة الأيدي بعد جلسة محاكمة المتهمين شنوي ومجنون في 2011، وإنما تحركت بتعيين مكتب أجنبي لإجراء خبرة بالستيكية، وهو المكتب الذي باشر تحريات في هذا الشأن والتقرير النهائي سيعزز ملف القضية في حالة ما إذا تمت إعادة فتحه من طرف العدالة الجزائرية. أما الشق الثاني الخاص بإنجاز خبرة على الحمض النووي للعينات، التي تم رفعها من مسرح الجريمة، خاصة الدم الذي عثر عليه داخل سيارة معطوب، لم يتم الانتهاء منها بعد لأسباب مالية. وعن إمكانية رفض العدالة هذه الخبرة من منطق أنها انجزت من طرف مخبر أجنبي، أفادت مليكة معطوب:  صحيح بإمكان العدالة رفض هذه الخبرة لكن عليها من جهة مقابلة إنجاز أخرى مماثلة في الجزائر، وهو ما نطلبه نحن منذ 20 سنة خلت. وعادت شقيقة معطوب للحديث عن التصريحات الأخيرة للفنان زداك مولود ومدى مصداقيتها خصوصا بعد إعلانه الانتماء إلى حركة  الماك، وأكدت أن ما يهمها في هذه المستجدات أخذت من الناحية القضائية والإضافة التي ستقدمها للملف دون التطرق أو أخذ بعين الاعتبار الانتماء السياسي للأخير  إنني أدعو الفنان للتقرب إلى الطرف المدني لتقديم توضيحات أكثر حول تصريحاته. كما وجهت الدعوة للجميع من مجتمع مدني، جمعيات، منظمات حقوقية وغيرها من الفئات الأخرى زلتحرك لتسليط الضوء على هذه القضية التي تخص عائلة معطوب الصغيرة، وإنما هي قضية الجميع خصوصا أن  صوت الوناس كان ولا يزال صوت الشعب وصوت إنقاذ الجزائر حسب مليكة معطوب.

أغيلاس. ب

 

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