فيما سجلت نسبة انخفاض ب 1.68 بالمئةفي معدل الاجرام خلال رمضان

مصالح امن تيبازة تسخر 800 شرطي لتأمين مجريات شهادةالبكالوريا

سجلت مصالح أمن ولاية تيبازة انخفاض محسوس في نسبة الاجرام و المخالفات القانونية خلال شهر رمضان 2018 قدرت بنسبة 1.68 بالمئة مقارنة بسنة 2017 ، كما عملت على تعزيز فرقة البحث والتحري على مستوى الشواطئ ب 60 عنصرا

كشف سليم جاي جاي مراقب شرطة رئيس أمن ولاية تيبازة صباح أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الأمن الوطني لتيبازة لعرض حصيلة نشاطات رمضان 2018 انه سيتم تعزيز عناصرهم على مستوى الشواطئ على غر ار شاطئ شنوة المرشح لأن لنيل جائزة احسن شاطئ بفرقة البحث والتحري التي وصل عددها إلى 60 عنصرا بعدما كانت لا تتعدى 16 ساعية مستقبلا إلى أن تحقق ما يصل إلى 90 فردا ، من اجل ارساء الامن في الشواطئ 5 التابعة لمصالحه ، مشددا حرصهم على تطبيق القانون وردع كل. من يعمل على تعكير صفو العائلات والمصطافين بالشواطئ منوها في حديثه لعصابات مواقف السيارات وكذا الشواطئ التي تضرب بالقانون عرض الحائط. وتبسط سيطرتها على المناطق.

وقد ثمن رئيس أمن ولاية تيبازة كل الجهود التي قامت بها مصالحه خلال شهر رمضان 2018 وهو ما ترجمه عدم وجود اي نزاع بينهم والمواطنين طيلة الشهر الكريم ، وهذا راجع حسبه للمخطط الامني الذي تم من خلاله تعزيز الاجراءات الأمنية والتدابير الوقائية والتي سخرت جميع الامكانيات المادية والبشرية التي قدرت ب 300 شرطي سهروا على تغطية شاملة وفعالة، كما تم تعزيز التشكيلات الأمنية العاملة في الميدان بنقاط مراقبة إضافية تدعيمية الرامية الى حماية الاشخاص الطرقات والممتلكات العمومية دون اغفال ضرورة الرفع من درجة اليقظةقبل وبعد الافطار . والى جانب التعزيزات فقد تم ايضا التركيز على الحملات التحسيسية والتوعوية وكذا اماكن العبادة واقامة السهرات عبر كامل اقليم الولاية.

الشرطة القضائية تسجل انخفاض في نسبة الاجرام بمعدل 1.68 بالمئة

لم تتوانى مصالح الشرطة القضائية في توفير تغطية امنية متواصلة واسعة وفعالة عبر كامل القطاعات الحضرية استندت فيها على خطة محكمة وتدابير سمحت بتضييق الخناق على معتادي الإجرام وهو ما أكده العميد الأول نش محمد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية في انخفاض مؤشر الاجرام بنسبة بلغت 1.68 بالمئة بالمقارنة مع السنة الفارطة حيث تم تسجيل 352 قضية تتعلق بجرائم القانون العام مقابل 358 قضية تم تسجيلها خلال شهر. رمضان 2017 اوقفت فيها 237 شخص.

كما لم تسجل ذات المصالح اية جرائم قتل وان دل على شيئ فهو يدل حسب العميد الأول نجاعة الترتيبات الأمنية في الأماكن العامة والاسواق عكس ما سجلته نفس الفترة في السنة الماضية بتسجيل جريمة قتل واحدة. هذا وقدسجلت ايضا مصالح الشرطة القضائية 151 قضية المساس بالممتلكات، في حين سجلت نسبة انخفاض فيما يخص سرقة المركبات بمعدل سرقة مركبة واحدة مقابل 3 مركبات للسنة الفارطة في نفس الفترة. وأمام الحرص الدائم والدوريات المكثفة وكذا نقاط التفتيش تم ايضا معالجة 14 قضية تتعلق بالمخدرات. ليكون نتاج المخطط الأمني اجرت فيها اكثر من 500 تدخل مباشر .

المصلحة الولائية للأمن العمومي تسجل انخفاض في مجال حوادث المرور

استعرض رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي العميد الاول شرطة درياد أرسلان حصيلةنشاطات مصالحه خلال الشهر الفضيل والتي تم تسجيل فيها انخفاض محسوس لحوادث المرور مع ارتفاع عدد الجرحى بحالة واحدة، حيث بلغت 27 حادث مقارنة ب 29 حادث خلال شهر رمضان لسنة 2017 ، فيما لم تسجل اية حالة وفاة عكس السنة الفارطة ب تسجيل قتيلين. ويأتي هذا حسب رئيس الصلحة الولائية للامن الحضري في تعزيز الاجراءات الوقائية والامنية في مجال الامن العمومي ، فضلا عن تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة وهذا بهدف القضاء على النقاط السوداء الخاصة بالتجارة الفوضوية وهو ما تم تسجيل 78 طاولة خلال سنة 2018 مقابل 63 لسنة 2017. الى جانب. ضمان السيولة المرورية وهو ما ترجمته عدد المركبات التي خضعت للمراقبة والتي وصلت الى 6835 للسنة الجارية مقابل 5312 للسنة الفارطة. اما فيما يخص مجال شرطة العمران والبيئة فقد تم تسجيل عملية هدم واحدة على مستوى بلدية بوسماعيل.

اكثر من 5000 اتصال على مستوى الارقام التابعة لمصلحة امن الولاية

اعتبر منصوري عمار. محافظ الشرطة رئيس مصلحة الولاية للوسائل التقنية انه تم تسجيل ارتفاع وتفاعل كبير مع الارقام الخاصة بتسجيل ما يقارب 5000 مكالمة هاتفية موزعة على الرقم الاخضر و مصلحة الامن

حملات تحسيسية و زيارات خيرية لخلية الاتصال والعلاقات العامة

لم تغفل مصالح الامن لولاية تيبازة الجانب الانساني والتوعوي خلال شهر رمضان حيث قدمت مايقارب 300 وجبة افطار لعابري السبيل شاركتهم فيها الاسرة الاعلامية الى جانب خرجات تضامنية الى المستشفيات وكذا تقديم مساعدات لذوي الفئات الهشة. وهو ما كشف عنه الملازم الأول عمار شرافي رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة

نوال الهواري