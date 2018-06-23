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أويحي يوضح بخصوص قضية "البوشيي"

  23 جوان 2018 - 14:25   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الحدث
أويحي يوضح بخصوص قضية "البوشيي"

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي اليوم السبت إن الجزائر تعيش اعتداء من خلال المخدرات، والكثير من كميات يتم اعتراضها بفضل تجند الجيش ومصالح الأمن الأخرى. 

وأوضح أويحيي "عندما نرى تدفق المخدرات على حدودنا من وجهات عديدة فإننا نعتبر هذا ومن دون مبالغة اعتداء، مضيفا خلال ندوة صحفية نشطها عقب أشغال المجلس الوطني للحزب أنه "بفضل الله عز وجل وتجند الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الأخرى فإن الكثير من الكميات يتم اعتراضها"، وأكد الأمين العام لـ "الأرندي" أن "المجتمع الجزائري أبدى قوته ووحدته كما أن المواطنين لطالما يتحدون عندما يتعلق الأمر بمصالح البلاد" وبالتالي "نحاول أن نفسده من الداخل بالمخدرات التي تعد سلاحا يفتك بشبابنا أولا"، مشيرا إلى أن حزبه ذكر في لائحته المتوجة لأشغال المجلس الوطني "بموقفه الثابت المتمثل في تطبيق الحكم بالإعدام على مهربي المخدرات"، وأردف قائلا "أنا لا أتحدث عن شاب يتم توقيفه خلال عملية تفتيش وبحوزته 1 غرام من المخدرات، فهذا الأخير تتولى العدالة محاكمته بموجب القانون ولكن أتحدث عن أولئك الذين يريدون تحطيم البلاد". 

ولدى استضافته للتعليق على قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران مؤخرا أشار أويحيي إلى أن "القضية توجد الآن بين يدي العدالة" وأضاف في هذا الشأن "فلنترك العدالة تقوم بعملها".

 

 

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