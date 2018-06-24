كوهلر في الجزائر لبحث مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو

استقبل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل أمس السبت بالجزائر العاصمة المبعوث الاممي للصحراء الغربية هورست كوهلر في مستهل جولته الديبلوماسية الى المنطقة والتي تهدف لبعث مسار المفاوضات المتوقفة بين جبهة البولساريو والمملكة المغربية منذ 2012.

وتأتي زيارة كوهلر الى الجزائر، الثانية من نوعها الى المنطقة، التي تشمل العديد من المحطات، مخيمات اللاجئين الصحراويين وأراضي الصحراء الغربية المحتلة والمملكة المغربية وموريتانيا، تنفيذا للائحة الاممية التي صادق عليها مجلس الامن الدولي في الـ 17 أفريل الماضي، والتي تطلب من طرفي النزاع، المملكة المغربية و جبهة البوليساريو، العودة الى المفاوضات المباشرة، "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".