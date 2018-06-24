استسلام ثلاثة ارهابيين في تمنراست

سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست، ويتعلق الأمر بكل من "غدير عمر طارق" المدعو "أبو علي" و "مسوس ميلود" المدعو "أبو سعيد" و"غربي بلقاسم" المدعو "أبو فاطمة الزهراء"ـ حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لاستتباب الأمن والسكينة عبر كافة ربوع البلاد، سّلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بكل من "غدير عمر طارق "المدعو "أبو علي" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 و"مسوس ميلود" المدعو "أبو سعيد" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015 و"غربي بلقاسم" المدعو "أبو فاطمة الزهراء" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015.

وقد مكنت هذه العملية -حسب ذات البيان من "استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وتسعة مخازن ذخيرة مملوءة لترتفع بذلك حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم بهذه الناحية منذ بداية شهر جوان الجاري إلى 11 ارهابي واسترجاع 11 سلاح ناري وكمية من الذخيرة.

وأشار ذات البيان إلى أن "هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا و حماية حدودنا الوطنية ".