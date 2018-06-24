مساهل يجدد استعداد الجزائر لمشاركة تجربتها في المجال ويحذر

التشدد والتطرف آفتان تواجهان عددا متزايدا من الدول

اعتبر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، أن ظاهرتي التشدد والتطرف العنيف تعدان حاليا آفتان تواجهان عددا متزايدا من الدول، وجدد التأكيد على استعداد الجزائر لمشاركة تجربتها في محاربة التطرف والإرهاب.

أوضح عبد القادر مساهل أن تطور ظاهرتي التشدد والتطرف العنيف في مناطق معينة من إفريقيا قد استفحل بفعل عاملين، يضافان إلى تلك العوامل التي نعرفها اليوم، كالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المشفرة وحتى الشبكة المظلمة من جهة، والتحفيز المالي للشباب المستضعف بسبب الفقر وغياب الأفاق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، وأضاف المتحدث خلال افتتاح المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف بالساحل الصحراوي تحت عنوان الاستثمار في السلم والوقاية من العنف بمنطقة الساحل - الصحراوي، بمقر الخارجية في العاصمة، إلى أن هذه المبادرة، كما يتبين من موضوعها والمنطقة المعنية بها، تندرج تماما في إطار التحسيس ومشاركة الخبرة الجزائرية على مختلف المستويات وفي مختلف المحافل. واعتبر مساهل أن الجهد الأمني في مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف يجب أن يندمج في إطار مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، حيث أوضح أنه إذا كان الجهد الأمني ضروري فمن الحتمي أن يندمج في إطار مقاربات عدة على المدى البعيد التي تستهدف العوامل المحتملة للإقصاء والتهميش وحتى الفوارق الاجتماعية التي يمكن أن تكون في المجتمع، والتي تستغلها الدعاية الإرهابية لصالحها، وأضاف أن مكافحة هذه الآفة هو تحدي يستوقفنا فرديا وجماعيا، مشيرا إلى أن التكفل به بشكل ملائم يتطلب تجنّد الدولة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، وخاصة المواطن كما أنه يتطلب وضع استراتيجيات متعددة القطاعات على المدى البعيد، تدرج كل قطاعات النشاطات.

وقال مساهل إن الجزائر التزمت مبكرا في هذا الطريق، موضحا أن المقاربة الجزائرية في هذا المجال تتمثل من جهة في الإبقاء على مستوى عالي من يقظة قوات الجيش ومصالح الأمن داخل البلاد وفي الحدود ومن خلال تنفيذ سياسات شاملة متمحورة حول ترقية الديمقراطية كمضاد حيوي للإرهاب وللتطرف العنيف وحول تعزيز محركات دولة القانون وترقية الحكم الراشد ومراجعة الحسابات حول احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعمومية ومكافحة الآفات الاجتماعية بكل أنواعها وكذا ترقية العدالة الاجتماعية والعيش معا في سلام، مذكرا في ذات الصدد بمسعى المصالحة الوطنية. كما دُعم هذا المسعى - وفق وزير الشؤون الخارجية - بسياسة القضاء على استئصال الراديكالية من خلال تطبيق إصلاحات عميقة وفق إرادة لتعزيز الاندماج ومحاربة عوامل الإقصاء في كل قطاعات النشاطات. وصرح في هذا الخصوص أن الجزائر، وفي قناعة منها بأن الأمن الإقليمي، وكذا الدولي، كل لا يتجزأ، تطور نشاطا مكثفا للتعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، مضيفا أن هذا التعاون مع الدول المجاورة ينصب على التكوين والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات بهدف دعم جيراننا في جهودهم الوطنية لمحاربة هذه الآفات.