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فشلوا في بلوغ سردينيا

الجيش التونسي ينقذ 3 حراقة جزائريين علقوا بجزيرة جالطة

  24 جوان 2018 - 19:45   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش التونسي ينقذ 3 حراقة جزائريين علقوا بجزيرة جالطة

أنقذ حرس السواحل التونسيةالمتمركز بجزيرة جالطة ثلاثة مهاجرين جزائريين غير شرعيين تم العثور عليهم في الجزيرة بعدما فشلوا في بلوغ الضفاف الإيطالية جراء نفاد الوقود، أين قدمت لهم المساعدة الطبية والعناية الصحية اللازمتين قبل تحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

 

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني التونسية العقيد بلحسن الوسلاتي إنه عثر عليهم منهكي القوى، حيث صرحوا بأنهم من الجزائردون أن يقدموا وثائق هوية غير أنهم صرحوا بأنهم من الجزائر وأنهم أبحروا من سواحل مدينة القالة فجر الأربعاء المنصرم، بنية الإبحار نحو السواحل الإيطالية على متن قارب، مشيرا إلى أن نفاد الوقود أجبرهم على النزول بجزيرة جالطة الواقعة 60 كم شرق مدينة طبرقة،وأوضح الوسلاتي أنه تم تسليمهم إلى وحدة بحرية تابعة للحرس الوطني لمواصلة التحري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وفي سياق متصل، عادت الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا عبر قوارب الموت لتصنع الحدث مجددا خلال الشهر الأخير تزامنا مع شهر رمضان والعيد، حيث أحبطت قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية محاولات هجرة غير شرعية لـ أكثر من 288 شخص بعد سلسلة من المحاولات التي اعترضتها القوات المختصة خلال شهري ماي وجوان الجاري، حيث حاول العشرات من الشباب استغلال ارتفاع درجات الحرارة والعيد لتنفيذ محاولات الإبحار إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن مصالحه لا تدخر أي جهد، في حالة تسجيل ضياع المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين، حيث تقوم بجميع الإجراءات اللازمة وذلك بالتنسيق مع ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية المختصة إقليميا، لمباشرة إجراءات البحث عن المفقودين لدى سلطات البلدان التي يحتمل أن يكونوا قد توجهوا إليها.

 أسامة سبع

 

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