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3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست

يواصل الجيش الوطني الشعبي جني ثمار التضييق الذي يمارسه على بقايا الجماعات الإرهابية وكذا المراقبة المستمرة لتحركاتهم، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تسلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست، ويتعلق الأمر بكل من غدير عمر طارق المدعو أبو علي، مسوس ميلود المدعو أبو سعيد وغربي بلقاسم المدعو أبو فاطمة الزهراء بعد أيام من تسليم 7 إرهابيين آخرين أنفسهم.

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تشهد مختلف النواحي العسكرية استسلام العديد من الإرهابيين نتيجة الضغط الذي تمارسه مفارز الجيش على بقايا الإرهابيين وكذا اطلاقها لـ نداء رحمة لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لاستتباب الأمن والسكينة عبر كافة ربوع البلاد، سّلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بكل من غدير عمر طارق المدعو أبو علي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 ومسوس ميلود المدعو أبو سعيد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015 وغربي بلقاسم المدعو أبو فاطمة الزهراء الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015،وقد مكنت هذه العملية -حسب ذات البيان من استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وتسعة مخازن ذخيرة مملوءة.

ويأتي استسلام هؤلاء الإرهابيين بعد أنسلم 7 إرهابيين آخرين اأنفسهم نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أن الأمر يتعلق بكل من قاسمي بلخير، المدعو الشيباني، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، غدير ابراهيم الهادي، المدعو سلمان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010، علوان محمد، المدعو آدم، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011، بن أحمد أحمد، المدعو محمد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011، علوان علي، المدعو غالي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011، ناجي يحي، المدعو أبو عمر، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، زواري بشير، المدعو علي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014، وذكر البيان أن العملية مكنت أيضا من استرجاع ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و11 مخزن ذخيرة مملوء.