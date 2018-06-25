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تفاصيل الاقصاءات التي طالت مرشحي البكالوريا

  25 جوان 2018 - 12:00   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الحدث
تفاصيل الاقصاءات التي طالت مرشحي البكالوريا

أقصي خلال الثلاث أيام الأولى من امتحانات البكالوريا 202 مترشحا على المستوى الوطني بسبب التأخر غير المبرر، فيما تم تسجيل 353 حالة غش حسبما أفاد به المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التربية عبد الكريم كادورلي.

وبالمقابل أشار المتحدث إلى عدم إقصاء 40.427 مترشحا متأخرا لديهم مبررات، أي ما يعادل 5،69 بالمائة من المترشحين لهذه الشهادة، موضحا أن هذا العدد يمثل المتأخرين عن الامتحان الذين وصلوا لمراكز الإجراء في الفترة الممتدة ما بين الساعة 00: 08 سا و08:30 سا، أي قبل الانطلاق في توزيع مواضيع البكالوريا، حيث يحق للمترشح مواصلة امتحانه، وكشف كادورلي أن 83 بالمائة من ضمن 353 حالة غش مسجلين في صفوف المترشحين الأحرار".

 

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أعلنت عن منح مدة نصف ساعة للمترشحين للالتحاق بالامتحان، مشترطة أن يكون التأخير مرفوق بتبرير يمنحه المترشح لإدارة مركز الإجراء، وهو ما يجعله يتفادى الإقصاء غير أن التأخير بعد الساعة الثامنة والنصف أي التوقيت المخصص لتوزيع أوراق الامتحان يكون سببا كافيا في حرمان المترشح من إجراء امتحانه ويندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة الإجراءات المعتمدة لتأمين البكالوريا وضمان مصداقيتها.

 

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