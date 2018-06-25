ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة

حذرت مصالح الارصاد الجوية من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الداخلية و هبوب زوابع رملية على بعض الولايات الجنوبية

و حسب تنبيه الديوان الذي نشر، اليوم الاثنين، على "تويتر" ستكون هناك درجات حرارة قصوى مرتقبة لظهيرة اليوم، حيث تتراوح ما بين 27 الى 33 درجة على المناطق الساحلية، و ما بين 27 الى 39 درجة على المناطق الداخلية، و ما بين 39 الى 44 درجة على المناطق الجنوبية .و جاء في بيان مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، هبوب زوابع رملية بكل من ولايتي أدرار خاصة الجهة الجنوبية للولاية و كذا ولاية تمنراست