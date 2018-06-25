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انطلاق فعاليات الطبعة الـ 77 للأيام الإعلامية حول مصالح الأمن الوطني بالجلفة

  25 جوان 2018 - 14:29   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الحدث
انطلاق فعاليات الطبعة الـ 77 للأيام الإعلامية حول مصالح الأمن الوطني بالجلفة

انطلقت صباح اليوم فعاليات الطبعة الـ 77 للأيام الإعلامية على مصالح الأمن الوطني التي أشرف على افتتاحها ممثلا للسيد اللواء المدير العام للأمن الوطني مدير الصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات وهذا على مستوى دار الثقافة - إبن رشد- بولاية الجلفة، بحضور والي الولاية، السلطات المحلية، ممثلي المجتمع المدني وإطارات من الأمن الوطني.

نوه ممثل السيد اللواء من خلال الكلمة التي ألقاها بالاهتمام الذي يوليه المدير العام للأمن الوطني، لتجسيد مبادئ الشرطة الجوارية وتقريب المواطن من شرطته، مؤكدا على أهمية مثل هذه التظاهرات التي من شأنها التعريف بمهام الأمن الوطني، وإبراز الجهود المبذولة في سبيل تأمين المواطن وحماية الممتلكات، ليقوم بعد ذلك مدير الصحة النشاط الاجتماعي والرياضات رفقة السلطات المحلية بتدشين منشآت شرطية وإجتماعية بذات الولاية والتي تندرج في إطار حرص قيادة الأمن الوطني وعلى رأسها السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، على تعزيز التغطية الأمنية عبر كامل التراب الوطني، وتقديم خدمات امنية ترقى الى تطلعات المواطن، حيث تم تدشين مقر أمن دائرة حد الصحاري وكذا مرقد للعزاب كما ستكون هذه الأيام الإعلامية فرصة للجمهور الزائر للتعرف على أهم المديريات المركزية والمصالح النشطة للأمن الوطني، والاطلاع عن قرب على مختلف التجهيزات والوسائل المسخرة التي وضعت تحت تصرف رجل الشرطة خدمة للمواطن في نفس السياق، تم إقامة معرض يبرز تاريخ الشرطة الجزائرية ومسيرتها نحو التطور والعصرنة واحترافية منتسبيها في أداء المهام، كما تم تقديم حصيلة نشاطات وعمل مختلف مصالح الأمن الوطني، مع عرض إحصائيات لحوادث المرور إضافة إلى تقديم شروحات حول مختلف الوسائل الحديثة المستعملة، وعرفت التظاهرة إعطاء إشارة انطلاق الحظيرة المرورية الخاصة بتعليم الأطفال السياقة السليمة واحترام قانون المرور، المعدة خصيصا لهذا الحدث وتكريم المتفوقين منهم، هذه المبادرة لقيت استحسان الحضور حيث تم بالمناسبة تكريم بعض مجاهدي المنطقة، عائلات شهداء الواجب الوطني، الأسرة الإعلامية والفنية، شاكرين السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني على مثل هذه المبادرات الجوارية.

منيرة ابتسام طوبالي

 

 

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