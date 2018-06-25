المجلس الإسلامي الأعلى يشدد على تحريم التعرض للصحابة

شدّد المجلس الإسلامي الأعلى, يوم الاثنين, مجددا على تحريم التعرض لصحابة رسول الاسلام محمد بن عبدالله و حرمة أمهات المؤمنين, الأمر الذي يعد "اعتداء صارخا على حضرة النبي الكريم" و "مخالفا للإيمان".

و في بيان له, أشاد المجلس الإسلامي الأعلى بالفتوى الأخيرة الصادرة عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله خامنائي, بتحريم التعرض للصحابة رضوان الله عليهم و الإساءة لهم بالسب و الشتم باعتبارهم حواري رسول الله صلى الله عليه و سلم و التأكيد على حرمة النيل من نسائه أمهات المؤمنين.

و أعرب المجلس عن تأييده لهذه الفتوى الصادرة عن المرجع الأسمى للشيعة, مباركا هذا المسعى الرامي إلى "توحيد الأمة و جمع كلمتها و لم شعثها" في مواجهة هذا "السلوك المشين من سباب و شتم و لعن و طعن لسلفها الصالح", مشددا على أن "الفتنة أشد من القتل".