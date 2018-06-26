رابطة حقوق الإنسان تنتقد تقرير "أسوشيتد برس الأميركية" حول المهاجرين بالجزائر

وصف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقرير وكالة "أسوشيتد برس الأميركية" الذي بث أمس، ، وسرد تخلي الجزائر عن أكثر من 13 ألف مهاجر افريقي خلال الشهور الـ14 الماضية، في الصحراء القريبة مع النيجر ومالي، بـ"عدم الموضوعية" و"البراءة "، وأضاف في بيان له أن هذا الأخير "جاء على مغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع، و"يستهدف الجزائر عن طريق الضغط والابتزاز من اجل إقامة قاعدتها العسكرية بالجزائر وكذلك الضغط على الجزائر لإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين غير الشرعيين التي تلتزم الجزائر باستقبالهم من الاتحاد الأوروبي مثل الاتفاقية التي وقعت منذ سنتين مع تركيا.