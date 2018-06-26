رابطة حقوق الإنسان تنتقد تقرير "أسوشيتد برس الأميركية" حول المهاجرين بالجزائر

شريط الاخبار
المتعاملون في صناعة السيارات مطالبون بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار ثلاث وحدات لإتلاف 714 طن من حليب سيليا الجزائر 7 مليار دينار تعويضات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في 2017 تراجع أسعار النفط في السوق العالمية 12 مليــــــــــــار الـخطـــــــــــف الثــعلـــــــــــب الفرنســـــــــــي لوح يعتبر فضيحة الكوكايين قضية دولة ويؤكد امتدادها الدولي وزارة السكن تستعد لأكبر عملية توزيع سكنات في الـ 5 جويلية 353 حالة غش وإقصاء 202 مترشح للبكالوريا بسبب التأخر إنشاء حاضنة لمشاريع الطلبة بجامعة مستغانم قريبا ترحيب باستئناف مفوضية حقوق الإنسان العمل بالصحراء المحتلة تكريم الطلبة الأوائل والأساتذة المرقين إلى رتبة أستاذ جامعي الحكومة تتجند لضمان الدخول الحر والمجاني للشواطئ البوشي يجر مسؤولين بمحافظات وترقيات عقارية إلى القضاء 6 أيام أمام 25 ألف حاج لاقتناء تذاكرهم الداخلية تأمر الأميار باتخاذ إجراءات فورية, ضد مستغلي الباركينغ الفوضوي محاكمة 12 عنصرا من شبكة ترويج المخدرات في أحياء العاصمة معطــــوب الونـــاس... الخالـــد الأبـــدي لجنة من داخل أوبك وخارجها لتطبيق زيادات الإنتاج المقررة في 2018 تصدير أسماك الشبوط والساندر إلى اليونان وفرنسا الجزائر مطالبة بمراجعة استراتيجيتها التسويقية للغاز إلغاء الحكم القضائي ضد رئيس لجنة مساندة سيفيتال مراد بوزيدي التشدد والتطرف آفتان تواجهان عددا متزايدا من الدول القنصلية الفرنسية تحدد مدة صلاحية فيزا شنغنبـ 6 أشهر الجيش التونسي ينقذ 3 حراقة جزائريين علقوا بجزيرة جالطة 3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست 10 سنوات سجنا نافذا للإرهابي حذيفة من كتيبة الأرقم ببومردس  لا يمكن أن يبقى الغموض حول ظروف اغتيال الوناس بعد 20 عاما نظام البروغرس للمنح والنقل الجامعي للدخول الجديد التسجيلات في الماستر وبالدكتوراه الخميس المقبل تراجع إنتاج الدواجن بعد رمضان تسبب في التهاب الأسعار! انخفاض المنحة السياحية على مستوى البنوك التاريخ والجغرافيا تنعش حظوظ الأدبيين والعلميين في انتظار الفيزياء تهريب ماء زمزم في حقائب المعتمرين ممنوع 100 متربص باتصالات الجزائر في وقفة احتجاجية بالعاصمة غول يدعو بوتفليقة إلى الترشح لعهدة خامسة الأورو بـ 21 ألف و300 دينار والدولار بـ 18 ألف و200 دينار 3سنوات سجنا نافذا لإرهابي تائب كان ينشط ضمن جماعة إرهابية بتيزي وزو 300 طالب للمشاركة في المهرجان الوطني للمسرح الجامعي بسطيف تجميد الأصول المالية لـ "البوشي" وإنابة قضائية لتحديدها في الخارج أعضاء المكتب الفدرالي يضعون حدا لمهازل ماجر
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. رابطة حقوق الإنسان تنتقد تقرير "أسوشيتد برس الأميركية" حول المهاجرين بالجزائر

رابطة حقوق الإنسان تنتقد تقرير "أسوشيتد برس الأميركية" حول المهاجرين بالجزائر

  26 جوان 2018 - 11:10   قرئ 69 مرة   0 تعليق   الحدث
رابطة حقوق الإنسان تنتقد تقرير "أسوشيتد برس الأميركية" حول المهاجرين بالجزائر

وصف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقرير وكالة "أسوشيتد برس الأميركية" الذي بث أمس، ، وسرد تخلي الجزائر عن أكثر من 13 ألف مهاجر افريقي خلال الشهور الـ14 الماضية، في الصحراء القريبة مع النيجر ومالي، بـ"عدم الموضوعية" و"البراءة "، وأضاف في بيان له أن هذا الأخير "جاء على مغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع، و"يستهدف  الجزائر عن طريق الضغط والابتزاز من اجل إقامة قاعدتها العسكرية بالجزائر وكذلك الضغط على الجزائر لإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين غير الشرعيين التي تلتزم الجزائر باستقبالهم  من الاتحاد الأوروبي مثل الاتفاقية التي وقعت منذ سنتين مع تركيا.

 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات