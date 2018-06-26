تراجع محجوزات القنب الهندي وارتفاع في مادة الكوكايين

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، بن حالة محمد عبدو، عن تراجع الكميات المحجوزة المعلقة بالقنب الهندي مقابل ارتفاع المحجوزات المتعلقة بالكوكايين خصوصا على الحدود الغربية للوطن.

وأوضح المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الديوان يسعى من خلال برامجه وأنشطته الى توعية الشباب بصفة خاصة حول مخاطر الادمان عن طريق الجمعيات الناشطة في المجال، وكشف بن حالة محمد عبدو عن تنظيم ملتقى دولي شهر اكتوبر الداخل لتبادل الخبرات بين مختلف الشركاء حول مكافحة المخدرات.

يشار إلى أن العالم يحي الثلاثاء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها تحت شعار "الاصغاء أولا للأطفال والشباب هو الخطوة الأولى لمساعدتهم على نمو صحي وآمن" وهي مبادرة علمية لزيادة دعم الوقاية من تعاطي العقاقير المخدرة.