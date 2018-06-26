خلال المنتدى السنوي 3 لمراكز التفكير المتوسطية ضمن آلية الحوار 5+5

الجزائر تدعو للتضامن والتتعاون في ملف الهجرة

رافعت الجزائر امس الاثنين، من اجل تكثيف التعاون والتشاور بين ضفتي البحر المتوسط الغربي في إطار الحوار 5+5, وهذا بغية مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد المدير العام لمديرية أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية محمد حناش خلال المنتدى السنوي الثالث لمراكز التفكير المتوسطية ضمن آلية الحوار 5+5 أن "الجزائر تبقى متمسكة بضرورة تعزيز الحوار 5+5 من أجل بلوغ توافق حول المقاربات المعتمدة في القضايا الشائكة ذات الاهتمام المشترك"، كالتنمية والأمن والهجرة والراديكالية والشباب.

وذكر في هذا الخصوص بالأهمية التي توليها الجزائر للحوار 5+5 الذي يشكل فضاء "يسمح بمبادلات جدّ بناءة، تشهد عن ثروة وخصوصية منطقة البحر المتوسط الغربية".

ولدى تطرقه إلى هذا المنتدى المنظم تحت شعار "التنمية البشرية كمحرك للتعاون في إطار الحوار 5+5، تحديات مشتركة وتسيير متقاسم"، أبرز السيد حناش الأهمية التي توليها الجزائر إلى مثل هذا النوع من النشاطات، معتبرا إياه "إطارا أمثل للمبادلات والتفكير والذي هو بمثابة تتمة للمبادرات التعاونية الأخرى في الضفة الغربية من المتوسط".

وأضاف المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر لم تتوانى في العمل من أجل ترقية إطار التعاون هذا"، كما أوضح بأن "مبادرة استضافة منتدى تبادل الخبرات والرؤى هذا تهدف إلى التقريب بين شمال المتوسط الغربي وجنوبه، تؤدي فيه كل من الجامعات والمجتمع المدني دورا كبيرا".

وأكد المسؤول أن الهدف من هذا المنتدى يتمثل في "بناء نظرة شاملة حول وضعية وأفاق التعاون الاقليمي من أجل ارساء قاعدة تعاون أنسب وأوثق بين ضفتي البحر غرب المتوسط".

وفي تطرقه لمسألة الهجرة، أوضح بأن هذه الظاهرة قد أصبحت "اشكالية حقيقية تواجهها كل المنطقة، والتي تبعث على ضرورة التحرك من أجل ايجاد حلول تندرج في إطار التضامن والتعاون، وهما مبدءان أساسيان في آلية الحوار 5+5 من اجل متوسط مستقر وهادئ".