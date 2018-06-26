هكذا يتم حساب معدل "البيام"

كشفت وزارة التربية الوطنية عن كيفية احتساب معدل شهادة التعليم المتوسط.

وأوضحت الوزارة "كيفية احتساب معدل شهادة التعليم المتوسط (طبقا للقرار الوزاري رقم 25 المؤرخ في 04 أكتوبر 2012 المتضمن تعديل القرار الوزاري رقم 33 المؤرخ في 17 سبتمبر 2006 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط)"، حيث قالت عبر حسابها في موقع التفاعل الاجتماعي " فايسبوك" إنه سيتم احتساب معدل كل مادة مضروب في معاملها ثم تجمع كل معدلات المواد بمعاملاتها، ثم يتم تقسيمها على مجموع المعاملات 25، وأضاف المصدر أن مادة الموسيقى لا تحتسب فيها إلا النقاط التي فوق المعدل، كنقطة إضافية.