استسلام ثلاثة ارهابيين بتمنراست

سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية في تمنراست، صباح اليوم الثلاثاء، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بكل من

"أمحمدي بو بكر"، المدعو "أبو أحمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010.

"بن عروبة الناصر"، المدعو "أبو موسى"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

"غدير الشيخ"، المدعو "أبو عمر"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016.

وأوضح ذات المصدر أن العملية مكنت أيضا من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وخمسة مخازن ذخيرة مملوء، موضحا أن مثل هذه النتائج النوعية تعكس مرة أخرى إصرار وعزم كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي خصوصا الوحدات المكلفة بمحاربة الإرهاب على تطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية.