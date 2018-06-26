قايد صالح يشرف على تنفيذ تمرين "صخر 2018" بوهران

أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "صخر 2018"، بموضوع " لواء المشاة الآلية في الدفاع " وذلك بميدان الرمي والمناورات للناحية، والذي يأتي تنفيذه تتويجا لسنة التحضير القتالي 2017/2018.

وقامت بتنفيذ التمرين الوحدات العضوية للواء 36 مشاة آلية مدعومة بوحدات من القوات البرية والقوات الجوية بما فيها حوامات الإسناد الناري وطائرات قتالية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، وأضاف

المصدر أنه بميدان الرمي والمناورات للناحية، وبرفقة اللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية، استمع السيد الفريق إلى عرض قدمه قائد اللواء 36 مشاة آلية، تضمن الفكرة العامة للتمرين والمتمثلة في قيام الوحدات العضوية للواء 36 مشاة آلية والوحدات المشاركة الأخرى، ومن وضعية الدفاع، بمهمة صدّ هجوم معادي باستعمال كل الوسائل، ثم القيام في مرحلة ثانية بالهجمة المضادة.

ويهدف هذا التمرين إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة، ليتابع بعدها عن كثب مجريات الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة.