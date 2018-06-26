عيد مصطفى الهبيري خلفا له

بوتفليقة ينهي مهام هامل على رأس المديرية العامة للأمن الوطني

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء مرسومين ينهي الأول مهام عبد الغاني هامل كمديرا عاما للأمن الوطني،

ويعين الثاني مصطفى لهبيري على رأس هذا السلك الأمني، حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح البيان أن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع اليوم الثلاثاء، مرسومين ينهي الأول مهام عبد الغاني هامل كمديرا عاما للأمن الوطني، و يعين الثاني مصطفى لهبيري، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني”.