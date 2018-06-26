رغم أن عمليات ترحيلهم تتم طبقا للقانون ووفق التزاماتها الدولية

منظمات تدعي تخلي الجزائر عن المهاجرين الأفارقة في الصحراء!

تشنّ عدة منظمات غير حكومية معروفة بحقدها الدفين للجزائر حملة لتشويه صورتها، بادعاء المعاملة السيئة للاجئين الافارقة، وتخلي السلطات عنهم، رغم أن عمليات ترحيل هؤلاء تتم بموافقة بلدانهم الأصلية، ويتساءل المتتبعون عن أسباب هذه الحملة، التي جاءت بعد فشل محاولات زعزعة استقرار الجزائر، ومواقفها من بعض القضايا في العالم، ورفضها الانخراط في مؤامرات ضرب دول مثل سوريا، اليمن وليبيا، ووقوفها إلى جانب أشقائها التونسيين والصحراويين.

كثيرا ما كان ملف المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر وقودا لحملات تستهدف تشويه صورتها أمام المجتمع الدولي في العديد من المناسبات، ترجمت في الفترة الأخيرة بتقارير إعلامية وصفت بأنها مغالطة، غير موضوعية ولا تتمتع بالدقة، بالرغم من أن الملف حساس ومعقد كثيرا وله ارتباطات عدة. تتناسى المنظمات غير الحكومية ومعدو التقارير الإعلامية حول المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر التحديات الخطيرة التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فمن حقها، على غرار جميع دول العالم، اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها وللأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها، وغضت الطرف عن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود التي تجري طبقا للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر، وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين، مثلما شددت عليه وزارة الشؤون الخارجية، وهي التي تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم بتحديد هوية المعنيين وإصدار جوازات مرور قنصلية لهم وبمشاركة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الحماية المدنية، فضلا عن أن إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض ونقلهم إلى مدينة تمنراست يتم عبر حافلات مزودة بكل وسائل الراحة. ولا تمل بعض المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المحسوبة على بعض الدول عن محاولة توريط الجزائر في ملف المهاجرين، بالرغم من أن وزارة الخارجية أعلنت التزام الجزائر إزاء هؤلاء نهاية الشهر الماضي، بعد تصريحات أدلت بها الناطقة باسممكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حول الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيها نحو بلدانهم الأصلية، حيث قالت إن الجزائر لا زالت وستظل أرضا مضيافة لأنه لا يمكنها التراجع عن قيمها الإنسانية ولا عن سياستها لاستقبال وإيواء كل من يتعرض للاضطهاد أو من تدفعه الأزمات والنزاعات في بلده إلى المنفى، وأكدت أن جميع من يحتاج للحماية سيجد لدى الجزائر، عبر الطرق القانونية، الإسعاف و المساعدة.