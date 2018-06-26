بن حبيلس ترد على التقارير المغرضة حول ظروف ترحيلهم

أتحدى أيّا كان تقديم أدلة على أوضاع اللاجئين الأفارقة في الجزائر

قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، إن الحملة المغرضة التي تتعرض لها الجزائر فيما يخص أوضاع وعملية ترحيل اللاجئين الأفارقة، من خلال التقارير الإعلامية التي تبيها بعض القنوات هي تقارير مغلوطة، مضيفة أنها تتحدهم لتقديم الأدلة حول هذا الموضوع.

أوضحت بن حبليس، في تصريح لـالمحور اليومي، أن الجزائر متمسكة بقيمها الإنسانية، والتضامنية النابعة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وأصالتها العريقة القائمة على مبادئ التضامن، مشيرة سنواصل تقديم كل الدعم والمساعدات لكل اللاجئين الإفريقيين، لاسيما الذين يتواجدون بهذا التجمع والذين يفوق عددهم 1600 شخص.وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إن الانتقادات الأخيرة التي وجهت للجزائر من قبل بعض الأطراف حول أوضاع اللاجئين الإفريقيين لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن هؤلاء المنتقدين يجهلون ثقافتنا وعاداتنا وقيمنا الإنسانية النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وقيمنا الأصيلة المبنية على مبادئ التضامن والتآخي والتآزر. كما أكدت المتحدثة أن الخدمات التي قدمتها الجزائر تندرج في إطار تعزيز العمل الإنساني، وهي فرصة لنتقاسم فيها مع هذه الأسر الإفريقية، التي أغلبها من دولة النيجر، وهو تأكيد على مدى اهتمام الجزائر بمساعدة العائلات الإفريقية التي لجأت إليها هروبا من الأوضاع المأساوية التي تعاني منها بلدانهم حاليا. وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد نددت بالتصريحات الصادرة، مؤخرا، عن الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخصوص الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر نحو بلدانهم الأصلية، والتي أكدت أنها أعطت تعليمات لممثل الجزائر الدائم بجنيف لإبلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالاستياء الشديد للسلطات الجزائرية من التصريحات غير المقبولة التي أدلت بها الناطقة باسمه، وطلب توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا هذه بمثل هذا الاستخفاف المتهور، وأن هذه التصريحات مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة.

ياسمين بوعلي