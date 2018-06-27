بدوي..الخسائر "المقلقة" لحوادث المرور تفرض مواصلة العمل الميداني

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الثلاثاء أن الخسائر البشرية والمادية "المقلقة" لحوادث المرور "تفرض علينا مواصلة العمل الميداني".

وكتب بدوي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه "بالرغم من الانخفاض المسجّل في أرقام الحوادث المروريّة خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2018،تبقى الخسائر البشريّة والماديّة مقلقة وتفرض علينا مواصلة العمل الميداني".

وأضاف الوزير، أن العامل البشري يعتبر "السبب الرئيسي في غالبية الحوادث بسبب الإفراط في السرعة وعدم احترام مختلف قواعد المرور"،وحث جميع المتدخلين من سلطات وفعاليات المجتمع المدني على "تكثيف الجهود من أجل التحسيس حول الحوادث المرورية"، مؤكدا على "ضرورة إدراج موضوع السلامة المرورية ضمن البرامج الدراسية".

وأورد وزير الداخلية أرقام الأشهر الخمس الأولى من سنة 2018،حيث بلغ عدد الحوادث 9112 حادث بينما تم تسجيل 10206 حادث سنة 2017 بانخفاض قدر بـ72ر10 بالمائة، وبلغ عدد القتلى 1188 قتيلا بانخفاض يقدر بـ 54ر11 بالمائة مقارنة بسنة 2017 التي سجلت 1343 قتيلا, أما عدد الجرحى فانخفض إلى 12576 جريح بنسبة 27ر13 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل في 2017 والمقدر بـ 14500 جريح.