شريط الاخبار
آثار الثعلب ترتسم على ميدان الخضر لهبيري يحضر حفل تخرج بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية أكثر من 400 ألف معتمر جزائري أدوا العمرة هذا الموسم الجزائر مستعدة لوضع شروط ومنح امتيازات أفضل للمستثمرين الأجانب شبكة تجنيد سرية تمكّن 16 شخصا من الالتحاق بـداعش قايد صالح يشيد بنتائج الجيش في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود تشميع غرف تبريد لتخزين اللحوم التي يستوردها البوشي قايد صالح يثني على جهود الجيش في محاربة الجريمة المنظمة مسابقة وطنية لترقية موظفي 27 رتبة في قطاع التربية يوم 15 جويلية تأجيل ملف الإرهابي الباز الذي قتل عون حرس بلدي بالكاليتوس وزارة التجارة تتخذ تدابير جديدة لتأطير تصدير المنتوجات الجزائرية هل سيبوح البوشي بأسماء أخرى كبيرة تورطت معه في نشاطاته؟ نظام جديد لمراقبة المواد المصدّرة خارج النفط منظمات تدعي تخلي الجزائر عن المهاجرين الأفارقة في الصحراء! 1306 طن من التونة الحمراء حصة الجزائر في 2018 رابطة حقوق الإنسان تنتقد تقرير أسوشيتد برس حول المهاجرين وزارة التجارة تجتمع بالمصدّرين يوم 02 جويلية إنشاء لجنة للتعرف على جماجم الجزائريين الموجودة بفرنسا بن غبريت توضح عبر الفايسبوك 15 ألف طبيب مقيم سيستفيد من دورة استدراكية ملف أعضاء الأكاديمية الأمازيغية على مكتب أويحيى قريبا أتحدى أيّا كان تقديم أدلة على أوضاع اللاجئين الأفارقة في الجزائر هامل يثني على قضاة قضية الكوكايين بعد تسجيل تجاوزات في التحقيق الابتدائي الجزائر ترفض إقامة معتقل لـالحراقة الأفارقة على أراضيها موظف يسرق 113 بطارية خاصة بالهوائيات في العاصمة الإرهابيان يوسف و القعقاع أمام جنايات بومرداس مصير 8600 مؤسسة مصغرة على المحك المتعاملون في صناعة السيارات مطالبون بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار ثلاث وحدات لإتلاف 714 طن من حليب سيليا الجزائر 7 مليار دينار تعويضات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في 2017 تراجع أسعار النفط في السوق العالمية 12 مليــــــــــــار الـخطـــــــــــف الثــعلـــــــــــب الفرنســـــــــــي لوح يعتبر فضيحة الكوكايين قضية دولة ويؤكد امتدادها الدولي وزارة السكن تستعد لأكبر عملية توزيع سكنات في الـ 5 جويلية 353 حالة غش وإقصاء 202 مترشح للبكالوريا بسبب التأخر إنشاء حاضنة لمشاريع الطلبة بجامعة مستغانم قريبا ترحيب باستئناف مفوضية حقوق الإنسان العمل بالصحراء المحتلة تكريم الطلبة الأوائل والأساتذة المرقين إلى رتبة أستاذ جامعي الحكومة تتجند لضمان الدخول الحر والمجاني للشواطئ البوشي يجر مسؤولين بمحافظات وترقيات عقارية إلى القضاء
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. قايد صالح يثني على جهود الجيش في محاربة الجريمة المنظمة

تصريحات هامل حول الكوكايين تعجل بالإطاحة به

قايد صالح يثني على جهود الجيش في محاربة الجريمة المنظمة

  27 جوان 2018 - 22:44   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الحدث
قايد صالح يثني على جهود الجيش في محاربة الجريمة المنظمة

عجلت التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها اللواء، عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني بخصوص قضية الكوكايين التي تم حجزها في عرض البحر من طرف البحرية الوطنية في إقالته من طرف الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ساعات قليلة فقط عن التصريح لوسائل الإعلام الوطنية، حيث أعلن بيان لرئاسة الجمهورية، إنهاء مهامه بشكل مفاجئ وتعيين العقيد مصطفى لهبيري خلفا له، بعد دقائق من إشادة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح، بالعملية النوعية التي أدت إلى حجز 701 كلغ من الكوكايين.



أطاحت التصريحات النارية التي أطلقها اللواء، عبد الغاني هامل، بشأن وجود تجاوزات في قضية  الكوكايين به من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني بعد 8 سنوات من تقلده المنصب عقب اغتيال العقيد علي تونسي، حيث أكد بيان لرئاسة الجمهورية بعد سويعات من خرجته للإشراف على إطلاق المرحلة الثانية للحملة الوطنية للتبرع بالدم، في أوساط منتسبي الشرطة لسنة 2018 بمقر مستشفى الأمن الوطني  ليغليسين بالجزائر بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم أن  رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسومين ينهي الأول مهام السيد عبد الغاني هامل كمدير عام للأمن الوطني ويعين الثاني السيد مصطفى لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث قال هامل  إن التحقيقات الأولية شهدت تجاوزات، حيث قال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إن تجاوزات وخروقات حدثت خلال التحقيق الابتدائي، في قضية حجز سبعة قناطير من الكوكايين بوهران إلا أن القضاة حسموا الأمور ولم يتركوها تتميع، مشددا على ثقته التامة في العدالة ونزاهة واحترافية القضاة في التعامل مع هذه القضية وفي التواصل الموجود مع المؤسسة الشرطية، مضيفا أن  المؤسسة الشرطية عازمة على مواصلة عملها وعلى مواصلة محاربة الفساد ونقول الذي يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفا، مضيفا أنه  حتى ولو أن المؤسسة ليست معنية مباشرة بالتحقيق، فإن الملفات التي عندنا والتي تخص القضية سنسلمها للعدالة، لأن ثقتنا كبيرة فيها، وفي حديثه أشار اللواء إلى قضية تورط أحد سائقي مديرية الأمن لتشويه صورة المؤسسة الأمنية، قائلا إنه  لا يمكن وقف المؤسسة بادعاءات وعمليات تخويف أو تلاعب ببعض الأمور، مؤكدا بأن مؤسسة الأمن ستبقى صامدة وباقية على العهد خدمة لمصالح المواطن والمجتمع الجزائري.

وأشاد قايد صالح وفي ثاني أيام زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران بما وصفها  العمليات النوعية التي ما فتئت تحققها وحداتنا ميدانيا، على طول حدود بلادنا البرية ومشارفها البحرية، والتي مكنت من إفشال العديد من محاولات التسلل والتهريب والجريمة المنظمة، منذ سنة 2005، في كافة المجالات، حيث سعت من خلال وحدات حراس السواحل إلى بذل الجهود الحثيثة والمتواصلة، بمثابرة شديدة وإصرار أشد، لاسيما في مجال إنقاذ شريحة كبيرة من الشباب، من مخالب وعواقب الهجرة غير الشرعية، هذا فضلا عن الجهود المضنية المبذولة من أجل تأمين وحماية المشارف البحرية من كل الأخطار، وما الكمية الكبيرة من مخدر الكوكايين المحجوزة مؤخرا إلا خير دليل على نجاعة هذه الجهود.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات