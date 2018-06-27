تصريحات هامل حول الكوكايين تعجل بالإطاحة به

قايد صالح يثني على جهود الجيش في محاربة الجريمة المنظمة

عجلت التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها اللواء، عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني بخصوص قضية الكوكايين التي تم حجزها في عرض البحر من طرف البحرية الوطنية في إقالته من طرف الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ساعات قليلة فقط عن التصريح لوسائل الإعلام الوطنية، حيث أعلن بيان لرئاسة الجمهورية، إنهاء مهامه بشكل مفاجئ وتعيين العقيد مصطفى لهبيري خلفا له، بعد دقائق من إشادة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح، بالعملية النوعية التي أدت إلى حجز 701 كلغ من الكوكايين.



أطاحت التصريحات النارية التي أطلقها اللواء، عبد الغاني هامل، بشأن وجود تجاوزات في قضية الكوكايين به من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني بعد 8 سنوات من تقلده المنصب عقب اغتيال العقيد علي تونسي، حيث أكد بيان لرئاسة الجمهورية بعد سويعات من خرجته للإشراف على إطلاق المرحلة الثانية للحملة الوطنية للتبرع بالدم، في أوساط منتسبي الشرطة لسنة 2018 بمقر مستشفى الأمن الوطني ليغليسين بالجزائر بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسومين ينهي الأول مهام السيد عبد الغاني هامل كمدير عام للأمن الوطني ويعين الثاني السيد مصطفى لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث قال هامل إن التحقيقات الأولية شهدت تجاوزات، حيث قال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إن تجاوزات وخروقات حدثت خلال التحقيق الابتدائي، في قضية حجز سبعة قناطير من الكوكايين بوهران إلا أن القضاة حسموا الأمور ولم يتركوها تتميع، مشددا على ثقته التامة في العدالة ونزاهة واحترافية القضاة في التعامل مع هذه القضية وفي التواصل الموجود مع المؤسسة الشرطية، مضيفا أن المؤسسة الشرطية عازمة على مواصلة عملها وعلى مواصلة محاربة الفساد ونقول الذي يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفا، مضيفا أنه حتى ولو أن المؤسسة ليست معنية مباشرة بالتحقيق، فإن الملفات التي عندنا والتي تخص القضية سنسلمها للعدالة، لأن ثقتنا كبيرة فيها، وفي حديثه أشار اللواء إلى قضية تورط أحد سائقي مديرية الأمن لتشويه صورة المؤسسة الأمنية، قائلا إنه لا يمكن وقف المؤسسة بادعاءات وعمليات تخويف أو تلاعب ببعض الأمور، مؤكدا بأن مؤسسة الأمن ستبقى صامدة وباقية على العهد خدمة لمصالح المواطن والمجتمع الجزائري.

وأشاد قايد صالح وفي ثاني أيام زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران بما وصفها العمليات النوعية التي ما فتئت تحققها وحداتنا ميدانيا، على طول حدود بلادنا البرية ومشارفها البحرية، والتي مكنت من إفشال العديد من محاولات التسلل والتهريب والجريمة المنظمة، منذ سنة 2005، في كافة المجالات، حيث سعت من خلال وحدات حراس السواحل إلى بذل الجهود الحثيثة والمتواصلة، بمثابرة شديدة وإصرار أشد، لاسيما في مجال إنقاذ شريحة كبيرة من الشباب، من مخالب وعواقب الهجرة غير الشرعية، هذا فضلا عن الجهود المضنية المبذولة من أجل تأمين وحماية المشارف البحرية من كل الأخطار، وما الكمية الكبيرة من مخدر الكوكايين المحجوزة مؤخرا إلا خير دليل على نجاعة هذه الجهود.