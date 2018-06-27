فيما تم حجز مبالغ مالية بشقق وفيلات لأقاربه

تشميع غرف تبريد لتخزين اللحوم التي يستوردها البوشي

أمرت العدالة بتشميع غرف تبريد يلمكها كمال شيخي المدعو البوشي، المشتبه به في قضية حجز 700 كلغ من الكوكايين بميناء وهران، باسم شقيقه في منطقة زرالدة بالعاصمة، والتي قام بتأجيرها من لدى فلاحين لتخزين اللحوم التي يستوردها من الخارج، كما صادرت مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية بشقق وفيلات يملكها بعض أقاربه.

أفادت مصادرنا أن التحقيقات، فيما بخص ممتلكات البوشي، ستمتد لتطال تعاملاته التجارية فيما يخص استيراد اللحوم من البرازيل وإمكانية حصلوه على مزايا من طرف دوائر وزارية لتمكينه من الظفر بالصفقات المتعلقة باستيراد هذه اللحوم. وقد قامت أيضا مصالح ولاية الجزائر، مؤخرا، بنزع اللافتات التي تحمل اسم شركات الترقية العقارية التي تعود لكمال شيخي من واجهات العمارات التي يمتلكها في انتظار أن تفصل العدالة في القضية، وكذا في مصير المشاريع، التي يشرف على إدارتها شقيقه الموقوف بسجن الحراش، والذي استدعي لمواصلة التحقيق معه. وينتظر أن يكشف التحقيق المتواصل مع كمال شيخي وعدد من الأشخاص المتورطين معه في قضية تهريب 700 كلغ من الكوكايين نهاية شهر ماي الماضي، بميناء وهران، عن مشتبه فيهم آخرين متورطين في قضايا أخرى متعلقة بالفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات، اعتمادا على إفادات الموقوفين وما تحتويه الأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة وكاميرات المراقبة في إطار التحقيق في هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل لدى الرأي، علما أن التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين المدعو البوشي، لكن في إطار مهمة أخرى ونشاط آخر له يشمل الترقية العقارية، حيث تم في هذا الصدد إيداع، الاثنين الماضي، عدد من المشتبه بهم، بينهم موظفون تابعون للمحافظات العقارية ودوائر التعمير والسكن.

أما عن القضية الرئيسية المتعلقة بحجز الكوكايين، فكشف التحقيق الابتدائي أن المشتبه بهم وعددهم 6 يقيمون بالعاصمة وشركة استيراد اللحوم التي يملكها ك . ش هي صاحبة البضاعة التي وجدت بداخلها المخدرات، ويوجد مقرها بالعاصمة أيضا. ومعلوم أن وكيل الجمهورية المختص أصدر إنابات قضائية دولية في البلد الذي تم منه الشحن والذي رست به الباخرة وغيرها من الدول، باعتبار أن الكمية الكبيرة من المخدرات التي ضبطت تبين دون شك أنه هناك شبكة دولية. يشار إلى أن النيابة العامة كانت أمرت - حسب ما كشف عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح -منذ شهور، بفتح تحقيق في قضية تبييض الأموال متورط فيها أيضا رجل الأعمال كمال شيخي، المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين.