شريط الاخبار
آثار الثعلب ترتسم على ميدان الخضر لهبيري يحضر حفل تخرج بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية أكثر من 400 ألف معتمر جزائري أدوا العمرة هذا الموسم الجزائر مستعدة لوضع شروط ومنح امتيازات أفضل للمستثمرين الأجانب شبكة تجنيد سرية تمكّن 16 شخصا من الالتحاق بـداعش قايد صالح يشيد بنتائج الجيش في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود تشميع غرف تبريد لتخزين اللحوم التي يستوردها البوشي قايد صالح يثني على جهود الجيش في محاربة الجريمة المنظمة مسابقة وطنية لترقية موظفي 27 رتبة في قطاع التربية يوم 15 جويلية تأجيل ملف الإرهابي الباز الذي قتل عون حرس بلدي بالكاليتوس وزارة التجارة تتخذ تدابير جديدة لتأطير تصدير المنتوجات الجزائرية هل سيبوح البوشي بأسماء أخرى كبيرة تورطت معه في نشاطاته؟ نظام جديد لمراقبة المواد المصدّرة خارج النفط منظمات تدعي تخلي الجزائر عن المهاجرين الأفارقة في الصحراء! 1306 طن من التونة الحمراء حصة الجزائر في 2018 رابطة حقوق الإنسان تنتقد تقرير أسوشيتد برس حول المهاجرين وزارة التجارة تجتمع بالمصدّرين يوم 02 جويلية إنشاء لجنة للتعرف على جماجم الجزائريين الموجودة بفرنسا بن غبريت توضح عبر الفايسبوك 15 ألف طبيب مقيم سيستفيد من دورة استدراكية ملف أعضاء الأكاديمية الأمازيغية على مكتب أويحيى قريبا أتحدى أيّا كان تقديم أدلة على أوضاع اللاجئين الأفارقة في الجزائر هامل يثني على قضاة قضية الكوكايين بعد تسجيل تجاوزات في التحقيق الابتدائي الجزائر ترفض إقامة معتقل لـالحراقة الأفارقة على أراضيها موظف يسرق 113 بطارية خاصة بالهوائيات في العاصمة الإرهابيان يوسف و القعقاع أمام جنايات بومرداس مصير 8600 مؤسسة مصغرة على المحك المتعاملون في صناعة السيارات مطالبون بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار ثلاث وحدات لإتلاف 714 طن من حليب سيليا الجزائر 7 مليار دينار تعويضات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في 2017 تراجع أسعار النفط في السوق العالمية 12 مليــــــــــــار الـخطـــــــــــف الثــعلـــــــــــب الفرنســـــــــــي لوح يعتبر فضيحة الكوكايين قضية دولة ويؤكد امتدادها الدولي وزارة السكن تستعد لأكبر عملية توزيع سكنات في الـ 5 جويلية 353 حالة غش وإقصاء 202 مترشح للبكالوريا بسبب التأخر إنشاء حاضنة لمشاريع الطلبة بجامعة مستغانم قريبا ترحيب باستئناف مفوضية حقوق الإنسان العمل بالصحراء المحتلة تكريم الطلبة الأوائل والأساتذة المرقين إلى رتبة أستاذ جامعي الحكومة تتجند لضمان الدخول الحر والمجاني للشواطئ البوشي يجر مسؤولين بمحافظات وترقيات عقارية إلى القضاء
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. تشميع غرف تبريد لتخزين اللحوم التي يستوردها البوشي

فيما تم حجز مبالغ مالية بشقق وفيلات لأقاربه

تشميع غرف تبريد لتخزين اللحوم التي يستوردها البوشي

  27 جوان 2018 - 22:53   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الحدث
تشميع غرف تبريد لتخزين اللحوم التي يستوردها البوشي

أمرت العدالة بتشميع غرف تبريد يلمكها كمال شيخي المدعو  البوشي، المشتبه به في قضية حجز 700 كلغ من الكوكايين بميناء وهران، باسم شقيقه في منطقة زرالدة بالعاصمة، والتي قام بتأجيرها من لدى فلاحين لتخزين اللحوم التي يستوردها من الخارج، كما صادرت مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية بشقق وفيلات يملكها بعض أقاربه.

 

 أفادت مصادرنا أن التحقيقات، فيما بخص ممتلكات  البوشي، ستمتد لتطال تعاملاته التجارية فيما يخص استيراد اللحوم من البرازيل وإمكانية حصلوه على مزايا من طرف دوائر وزارية لتمكينه من الظفر بالصفقات المتعلقة باستيراد هذه اللحوم. وقد قامت أيضا مصالح ولاية الجزائر، مؤخرا، بنزع اللافتات التي تحمل اسم شركات الترقية العقارية التي تعود لكمال شيخي من واجهات العمارات التي يمتلكها في انتظار أن تفصل العدالة في القضية، وكذا في مصير المشاريع، التي يشرف على إدارتها شقيقه الموقوف بسجن الحراش، والذي استدعي لمواصلة التحقيق معه. وينتظر أن يكشف التحقيق المتواصل مع كمال شيخي وعدد من الأشخاص المتورطين معه في قضية تهريب 700 كلغ من الكوكايين نهاية شهر ماي الماضي، بميناء وهران، عن مشتبه فيهم آخرين متورطين في قضايا أخرى متعلقة بالفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات، اعتمادا على إفادات الموقوفين وما تحتويه الأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة وكاميرات المراقبة في إطار التحقيق في هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل لدى الرأي، علما أن التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين المدعو  البوشي، لكن في إطار مهمة أخرى ونشاط آخر له يشمل الترقية العقارية، حيث تم في هذا الصدد إيداع، الاثنين الماضي، عدد من المشتبه بهم، بينهم موظفون تابعون للمحافظات العقارية ودوائر التعمير والسكن.

أما عن القضية الرئيسية المتعلقة بحجز الكوكايين، فكشف التحقيق الابتدائي أن المشتبه بهم وعددهم 6 يقيمون بالعاصمة وشركة استيراد اللحوم التي يملكها  ك . ش هي صاحبة البضاعة التي وجدت بداخلها المخدرات، ويوجد مقرها بالعاصمة أيضا. ومعلوم أن وكيل الجمهورية المختص أصدر إنابات قضائية دولية في البلد الذي تم منه الشحن والذي رست به الباخرة وغيرها من الدول، باعتبار أن الكمية الكبيرة من المخدرات التي ضبطت تبين دون شك أنه هناك شبكة دولية. يشار إلى أن النيابة العامة كانت أمرت - حسب ما كشف عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح -منذ شهور، بفتح تحقيق في قضية تبييض الأموال متورط فيها أيضا رجل الأعمال كمال شيخي، المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات